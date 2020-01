El Tigre espera a un reforzado San José

Con la mira puesta en dos campeonatos en los que quiere marcar la diferencia, el plantel de The Strongest espera la visita de un elenco que causa expectativa en los futboleros, San José, con el que jugará el domingo desde las 17:15 en el estadio Hernando Siles, de La Paz, en el debut de ambos elencos en el Campeonato Clausura 2017.

Será uno de los cotejos más esperados de la fecha (el torneo comenzó con el desarrollo de la segunda jornada), pues tanto los atigrados como los santos traerán mucha tela por cortar, el local porque mostrará a la mayoría de los jugadores que terminaron el pasado torneo, no hubo grandes contrataciones en el equipo paceño; algo diferente pasó con los santos.

La nueva directiva hizo esfuerzos económicos para cambiar más del 50 por ciento del elenco, desde que finalizó el Apertura comenzó hacer mucha bulla, firmó contratos con jugadores nacionales como extranjeros, el técnico Julio César Uribe dijo que cuenta con planilla completa y lista para dar pelea en este torneo, que es el arranque de la división profesional.

Los atigrados comenzarán el campeonato con una sola idea, de ser campeones, pero el camino será largo y pedregoso, ya que no es el único que tiene ese fin, además no dejará de lado su participación en la Copa Libertadores, en la que quiere recuperar espacio y así avanzar, tarea complicada, porque en el encuentro de local empató con Lanús, de Argentina (1-1), por tanto tiene la dura misión de sacar ventaja en un terreno que será más que difícil.

El domingo, el director técnico César Farías no podrá disponer del lateral Diego Bejarano, con quien la dirigencia aún no arregló, será una de las bajas en el equipo; el venezolano realizará cambios en el elenco titular, que dispuso en los entrenamientos, no estará entre los once Wálter Veizaga por determinación técnica, ese puesto será ocupado por Henry Vaca.

Mientras tanto, el plantel de San José alista a una plantilla renovada con muchas novedades, entre ellas la de Carlos Saucedo, quien la pasada temporada fue el goleador del campeonato Apertura, para este torneo fue el más requerido para los fichajes, pero fue la dirigencia de San José la que terminó convenciendo al delantero, quien debutaría el domingo en el Siles.

“Utilizaremos a los que han demostrado que están como corresponde. Saucedo entrenó, está bien será titular”, dijo el técnico peruano, quien tuvo la oportunidad de afinar al once titular en dos partidos de preparación en los que propuso a su plantilla, en los pasados días enfrentaron a Bolívar y Oriente Petrolero en el estadio orureño Jesús Bermúdez.

Equipos

The Strongest: Daniel Vaca; Ramiro Ballivián, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano, Raúl Castro, Diego Wayar, Henry Vaca, Alejandro Chumacero, Pablo Escobar y Matías Alonso. DT. César Farías

San José: Carlos Emanuel Franco; Marcos Barrera, Ignacio García, Ariel Juárez, Heber Leaños, Mario Ovando, Mario Parrado, Amílcar Sánchez, Marcelo Gomes, Jair Reinoso y Carlos Saucedo. DT. Julio César Uribe