Allanan la casa de Zapata y retiran documentación

El Ministerio Público procedió al allanamiento del domicilio en el que vivía Gabriela Zapata, ex novia de Evo Morales y también ex gerente de la empresa China CAMC. La familia denuncia el uso de la violencia en la acción y el retiro de documentos.



"Sí, están aquí, están haciendo su trabajo los señores, han allanado la casa, solo estaba la niña y la empleada. Nos dijeron que es algo relacionado con el proceso, pero nos tomaron por sorpresa porque ingresaron bruscamente", aseveró Pilar Guzmán, tía de la empresaria.



Conoce más: Envían a Cristina Choque a la cárcel por Zapata



Según conoció EL DEBER, son seis funcionarios los encargados de la tarea, que comenzó cerca de las 18.00 y que busca dar con elementos que puedan ayudar en el proceso de investigación dentro del proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en grado de complicidad.



"Es una orden del juzgado, eso nos mostraron cuando ingresaron. La niña está en zozobra porque la asustaron. Vienen a retirar documentación, pero nadie nos avisó como familia", agregó en contacto telefónico la familiar.



Lea también: Zapata usaba como suyas oficinas de Gestión Social



En la víspera el Fiscal General, Ramiro Guerrero, reveló que Zapata usaba como suyas las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del ministerio de la Presidencia, donde ingresó en más de 40 oportunidades y sostenía reuniones con privados.



Reveló además que el inmueble donde vivía Zapata, que pertenecía al exministro de la gestión de ADN, Guillermo Fortún, estaba bajo un anticrético de 260.000 dólares y no 100.000. El domicilio se encuentra en la zona Sur de la ciudad de La Paz.