Ganaderos de Cabezas preocupados por el mal estado de los caminos

Abraham Dabdoub, presidente de la Federación de Ganaderos de Cabezas, informó este viernes de que el mal estado de los caminos está poniendo en riesgo el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Explicó que en la zona el hato ganadero es de más de 200.000 cabezas, 40% de ellos viene a Santa Cruz a ser faenado.



“Estamos muy preocupados, falta el apoyo de la Alcaldía y de la Gobernación para poder arreglar los caminos, en estos momentos no se puede mover ganado y estamos enfrentando otro ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa. Los corrales están llenos de agua, los caminos vecinales están intransitable por las lluvias”, dijo el titular de los ganaderos de Cabezas.



Dabdoub añadió que por el momento no hay reportes de muertes ni afectaciones de ganado en la zona.



500 familias afectadas



Por otra parte, Jorge Montaño, responsable de control social de la Alcaldía de Cabezas, informó de que las lluvias caídas en este municipio no solo han dañado a los caminos, sino que existe una decena de comunidades aisladas y más de 500 familias que resultaron afectadas.



“Todo los caminos vecinales están arruinados, hay cortes, derrumbes y una gran emergencia, hay muchas familias afectadas; pedimos a la autoridades nacionales y departamentales que nos puedan ayudar con maquinaria para poder tener acceso", dijo Montaño.



El municipio de Cabezas está ubicado a 138 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Cruz.



