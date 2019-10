Periodista califica de "mentiroso" a García

La periodista Amalia Pando calificó de mentiroso al vicepresidente, Álvaro García Linera, quien en entrevista con el programa "No Mentirás", deslindó responsabilidades del Gobierno en su salida de la radio Erbol. Mientras, John Arandia dijo que García estaba equivocado por decir que salió de Cadena A por vencimiento de contrato.



"Tengo que desbaratar lo que ha dicho García Linera, que es un reverendo mentiroso y un matón mediático y que busca defenestrar a una periodista como yo, por mis posturas críticas y mi posición por el ‘No’ a los estatutos", declaró la exlocutora de radio Erbol a ANF.



Mientras que Arandia escribió en su cuenta en Twitter que "ya van dos, un mentiroso y el vicepresidente, con respeto, equivocado", sobre la explicación que dio la autoridad respecto a su repentina salida de Cadena A.



García Linera dijo que el exconductor del programa "A todo a pulmón" "se le venció el contrato y no renovaron, tema privado canal-John", mientras que Pando "ganaba 40.000 bolivianos en Canal 7 y nos defendía, no pudimos seguir pagándole eso y nos dio palo".



"Eso es falso, yo ganaba 8.000 bolivianos por programa, pero me encargaba de toda la producción. Yo pagaba al realizador, sonidista, productor, iluminista, absolutamente todo y esos pagos salían de esos 8.000 bolivianos. Era un acuerdo muy conveniente para el canal y muy poco conveniente para mí", agregó Amalia.



La segunda autoridad del país sostuvo además que "Enrique Salazar tenía problemas con la gerencia del canal (red Uno) y se fue a otros temas", refiriéndose al alejamiento del conductor, tras una controversia con la ministra de Comunicación Marianala Paco.



Solo Pando exigió que "No Mentirás" le otorgue “derecho a réplica” para defenderse de acusaciones lanzadas por el vicepresidente y Arandia se limitó a señalar que cuando hablaba de un mentiroso no se refería a José Pomacusi, director del programa.