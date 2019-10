Potosí y Gobierno logran solo tres puntos en un día

El Gobierno y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) resolvieron tres primeros aspectos de un pliego de 26 puntos, empezando por temas sociales y de salud. Aún queda pendiente la situación de las cuatro personas que fueron detenidas tras enfrentamientos con la Policía.



Con la presencia de la ministra de Salud, Ariana Campero, los dirigentes escuchan la explicación sobre la construcción de los hospitales de segundo nivel en la zona San Cristóbal, un materno infantil en la capital y otro de segundo nivel en Llallagua.



Campero anunció que en enero de 2016 se inicia la construcción del hospital de tercer nivel en Potosí con una inversión cercana a los 46 millones de dólares, cuya licitación se abrirá en agosto del presente año.



Cuatro puntos avanzados



Anteriormente, se abordaron cuatro puntos de los 26 incluidos en el pliego petitorio de esa región, todos referidos a proyectos de generación eléctrica. Después se prevé que se analicen los compromisos de 2010 en materia de educación.



Los temas que se abordaron hasta ahora tienen que ver con el complejo hidroeléctrico Río Yura, la planta hidroeléctrica Supay Chaca Río Pilcomayo y el proyecto de energía geotérmica en la laguna Colorada. Se comenzó a analizar la propuesta de energía eólica en el Sudoeste.



La viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, comenzó a explicar los proyectos que existen para Potosí en ese sector, mientras que los cívicos también le recordaron aspectos incumplidos desde hace cinco gestiones.



"Nos han dado muy poca información sobre los proyectos que quieren. Vamos a ir con los técnicos para evaluar el proyecto sobre el río Yura, pero es importante reunirnos con Comibol y eso quedaría pendiente por parte nuestra. Esperamos una invitación para ir a ese lugar", explicó la autoridad.



Detalló que no se puede garantizar una represa sobre el afluente sin que haya un estudio final, por lo que se acordó que en un plazo de 48 horas se identifiquen los proyectos existentes y sea analice su factibilidad en una comisión técnica de ambas partes.



Además se fijó para el 30 de julio próximo en Potosí, una reunión para analizar ahí la factibilidad de la implementación de la planta hidroeléctrica. En el caso de la Laguna Colorada, se detalló que el proyecto está en marcha, pero requerirá tiempo.



El trabajo de comisiones continúa y se espera que la cita se reanude a las 14:30, con algún tipo de propuesta en el tema de la generación de energía eólica, que quedó pendiente antes del corte de la transmisión del canal estatal.



Gobernador y alcalde fueron cuestionados

El gobernador Juan Carlos Cejas y Williams Cervantes, alcalde municipal de Potosí, fueron aludidos en diferentes intervenciones por parte de los dirigentes potosinos, quienes calificaron su actitud de indiferencia frente al conflicto iniciado hace más de 20 días.



"veo con mucha indignidad, que recién aparecen después de 21 días de hambre, de frío, y ahora están seguro aparecen para coadyuvar en los acuerdos", dijo uno de los dirigentes de Comcipo.



"¿Por qué no se quiere ver los compromisos que ustedes mismos han firmado hace cinco años? Hemos venido para evaluar su cumplimiento y para hacer seguimiento para ver si efectivamente llegaron al 95 por ciento como dicen ustedes", increpó antes Jhonny Llally a los ministros.



El encuentro, que se realiza en el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR), debió comenzar a las 09:00 y corre el riesgo de paralizarse en cualquier momento, debido a que una comisión jurídica intenta lograr la liberación de los cuatro marchistas detenidos.



Sin embargo, en la víspera el ministro Carlos Romero explicó que el lunes recién podrá tener lugar la audiencia para liberar a las personas que están en la cárcel de San Pedro. Se condiciona continuar con la cita a que una juez analice el caso hoy.



"Sean un poco serios, estamos hablando de cara al pueblo de Potosí, al pueblo boliviano. Ustedes se han movilizado por un pliego de 26 puntos y hemos tratado ese pliego desde el año pasado. Seamos ordenados", dijo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



Otra de las exigencia realizadas por el Gobierno fue que se levanten las medidas de presión, pero eso no fue aceptado por Comcipo, por lo que se cumplen 21 días de paro en Potosí, aunque con menor tensión que en la víspera cuando se cortó la energía eléctrica y se montaron decenas de vigilias en esa capital.



