Yihadista "John" consideró suicidio por acoso de servicios secretos

El yihadista (EL) del Estado Islámico conocido como "John" e identificado como Mohammed Emwazi, llegó a considerar el suicidio por el continuo acoso de los servicios secretos británicos MI5, revela hoy el dominical "The Mail on Sunday".



Emwazi, nacido en Kuwait y de nacionalidad británica, relató su estado de ánimo en un intercambio de correos electrónicos con el periodista responsable de seguridad del dominical, Robert Verkaik, entre los años 2010 y 2011, añade el rotativo.



Según le contó al periodista, en diciembre de 2010 conoció a un miembro del MI5 que se hizo pasar por un comprador interesado en adquirir su ordenador personal.



El yihadista dijo que sospechó del hombre en cuanto éste se despidió de él llamándole por su nombre algo que "John" no le había revelado, después de que los dos llegasen a un acuerdo para la compra del ordenador, agrega el rotativo.



"Me sentí conmocionado y medité por unos segundos mientras él se marchaba ... Sabía que eran ellos", añadió el yihadista "John", en referencia a los servicios secretos.



Si bien explicó que no temía que el MI5 lo pudiera matar, el joven sentía que los agentes le acosaban todo el tiempo y consideró el suicidio para poner fin a esa vigilancia.



"Yo sólo quiero huir de esta gente", escribió el joven en los correos intercambiados con el periodista.



Emwazi, que apareció como el posible verdugo en los vídeos que divulgó EI sobre la decapitación de rehenes occidentales, fue alumno del colegio secundario Quintin Kynaston, al noroeste de Londres.



En declaraciones ayer a la BBC, una maestra, cuyo nombre no ha sido facilitado, dijo que el chico necesitaba ayuda para controlar sus emociones, pues tenía problemas de agresividad, pero su temperamento mejoró tras unas sesiones de terapia.



Apodado "Yihadista John", este miembro del EI fue visto por primera vez en unas imágenes divulgadas por el grupo terrorista a través de internet el pasado mes de agosto, cuando apareció en el vídeo del asesinato del periodista estadounidense James Foley.



El "Yihadista John" también fue visto en vídeos emitidos por EI cuando decapitó al también periodista estadounidense Steven Sotloff, al cooperante británico David Haine, al taxista británico Alan Henning y al cooperante estadounidense Abdul-Rahman Kassig.



Emwazi llamó la atención al escucharle hablar en los vídeos con fuerte acento británico y porque se le vio colocar un cuchillo en el cuello de los rehenes, a punto de decapitarles, antes de que se cortasen las imágenes.



El mes pasado, fue visto en el vídeo en el que aparecieron los rehenes japoneses Haruna Yukawa y Kenji Goto, antes de que éstos también fueran decapitados por el EI. ,

