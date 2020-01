Decepción y desencanto judicial

Decepción y desencanto es lo que se puede vislumbrar en la gente de la calle cuando se enfoca el tema de la justicia en Bolivia. No se trata en este caso de una oposición política solamente, que en verdad existe, sino de algo que provoca auténticas dudas e incredulidad en la ciudadanía. Lamentablemente, no puede haber otro sentimiento si es que, desde las elecciones judiciales de 2011 hasta esta parte, hemos visto cómo la judicatura ha llegado a los niveles más pobres que se podría imaginar y si, peor todavía, no nos aguarda un margen de esperanza de cara a lo que vendrá en los años próximos, porque el Gobierno está decidido a insistir en el voto popular para la elección de magistrados, sistema que ni las naciones más cultas y avanzadas en el mundo han intentado adoptar.

Sabemos muy bien que la justicia boliviana nunca gozó de la confianza plena de la población. No se puede afirmar que el tratamiento desconsiderado y tramposo de los códigos del derecho sea una novedad en el país, algo atribuible a esta administración, porque sería faltar a la verdad. Pero inquieta demasiado admitir que hemos empeorado en la última década, que cuando nos acercamos al segundo centenario de vida independiente la ley produce miedo en vez de sentimiento de amparo.

Experimentar con la justicia es algo que jamás debió suceder. Porque en Bolivia lo que se ha hecho ha sido un experimento que, para colmo, resultó negativo. En su afán de controlar el Órgano Judicial, el poder central llegó a extremos tan peligrosos que hoy existen grandes dudas sobre si los nuevos magistrados que resulten de las postergadas elecciones de diciembre serán realmente idóneos o si los tribunales encargados de administrar justicia continuarán subyugados a los intereses del Órgano Ejecutivo.

Nuestros gobernantes deben tener en cuenta que la justicia no solo tiene como fundamento el ordenamiento jurídico, los preceptos y reglas legales que norman la convivencia entre los habitantes en la nación, sino que la correcta aplicación de la ley, su pleno respeto, es la única garantía para quienes desean invertir sus recursos en el territorio y, por supuesto, para los pocos capitales extranjeros con interés de establecerse y trabajar en Bolivia. Debe existir conciencia de que Bolivia hace noticia en el exterior justamente por su escaso respeto a la legalidad y que de esa manera no progresaremos a la par de otras actividades que marchan mejor.