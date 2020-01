LeBron James superó a Michael Jordan

El Cleveland Cavaliers no solo se consagró campeón de la Conferencia Este, sino que tiene en sus filas al máximo anotador de la historia de los playoffs de la NBA, LeBron James. El estadounidense, de 32 años, superó a la leyenda Michael Jordan tras acumular 5.995 puntos. El mítico Jordan tiene 5.987.

Su equipo buscará revalidar su título conseguido un año atrás ante el mismo Golden State. Desde el jueves 1 de junio en Oakland, LeBron James tendrá la oportunidad de ampliar el récord que consiguió en el compromiso ante el Boston, con el que logró una victoria de 135 a 102. Anotó 35 puntos, completó 8 rebotes, 8 asistencias, 3 robos y un bloqueo.

"Ustedes, periodistas, hablarán sobre quién es el mejor jugador en la historia, pero no es algo que me importe", dijo James. Además, agregó que es un objetivo personal, “pero no tiene nada que ver con el deseo de superar el número de títulos, el número de puntos obtenidos, el número de trofeo al mejor jugador, es solo un objetivo para seguir estando motivado".