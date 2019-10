Papa Francisco: "No se puede hacer guerra en nombre de Dios"

El papa Francisco recordó este miércoles a los cristianos fallecidos y heridos en los últimos días en Níger, en protestas contra las caricaturas de Mahoma publicadas por el semanario francés Charlie Hebdo, y afirmó que "no se puede hacer guerra en nombre de Dios".



"Me gustaría que oráramos juntos por las víctimas de las manifestaciones de los últimos días en el amado Níger. Fueron actos de brutalidad contra los cristianos, contra los niños, contra las iglesias", dijo Jorge Bergoglio durante la audiencia general que este miércoles se celebró en el Aula Pablo VI del Vaticano.



"Invoquemos al Señor el don de la reconciliación y de la paz, para que nunca el sentimiento religioso se convierta en un motivo de violencia, de opresión y destrucción. No se puede hacer la guerra en nombre de Dios", añadió.



El pontífice argentino terminó su alocución mostrando la esperanza de que se restablezca cuanto antes "un clima de respeto mutuo y de coexistencia pacífica para el bien de todos".