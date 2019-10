Piñera cree que fallo de la CIJ aclara que Chile no debe ceder territorio

El expresidente chileno Sebastián Piñera dijo hoy que no está "satisfecho" con la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de declararse competente para tramitar la demanda marítima de Bolivia, aunque subrayó que el fallo determina que Chile no debe ceder territorio.



"El fallo de la Corte tiene un elemento que es fundamental para Chile porque lo que está en discusión de ahora en adelante no es si Chile tiene obligación de negociar con un resultado predeterminado, sino solamente si tiene o no la obligación de negociar y si ha cumplido o no con esa obligación", dijo Piñera en una conferencia de prensa.



Las palabras del exmandatario (2010-2014) están en sintonía con las valoraciones de la presidenta Michelle Bachelet y del canciller, Heraldo Muñoz, quienes consideraron que la decisión de la CIJ limita el alcance de la demanda boliviana, que ahora se ciñe a si Chile está obligado a negociar con su vecino.



"Queda meridianamente claro que si la Corte en el tema de fondo fallara que Chile tiene la obligación de negociar, esa obligación no está amarrada a ningún resultado predeterminado y por lo tanto bajo ninguna circunstancia Chile estará en una posición de tener que ceder soberanía", enfatizó Piñera.



Fallo de la Corte de La Haya



La CIJ se declaró hoy competente para dirimir el fondo de la demanda planteada en 2013 por Bolivia contra Chile en la que solicita la obligación de negociar un acceso soberano al mar, que perdió en la Guerra el Pacifico, a fines del siglo XIX.



Piñera, que era presidente cuando Bolivia presentó la demanda en la CIJ, afirmó que su país siempre ha estado abierto al diálogo, aunque en el escenario actual hizo un llamado a actuar con firmeza y claridad.

"El presidente (Evo) Morales ha incurrido en tantas contradicciones, ha faltado tanto a la verdad, que Chile no debe tener ninguna ingenuidad en la forma de enfrentar este diferendo", apuntó el expresidente.



"A partir de ahora debemos actuar con mucha unidad, firmeza y claridad, y utilizar todas las herramientas jurídicas, políticas y comunicacionales a nuestra disposición para defender los legítimos intereses de nuestro país", agregó.