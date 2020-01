"Me causó gracia lo de Barbie, ciertamente tengo grasita real, no silicona"

¿Qué opina respecto a las críticas que la organización "Mujeres Creando" y María Galindo le hacen a su proyecto?

Con respecto a eso, me encantaría ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero no lo soy. Las criticas pueden ser constructivas pero cuando están cargadas de agresión se autodescalifican.



¿Afectará en algo esos cuestionamientos a las actividades que realizan con "Mi primer amor"?

No. Estamos enfocadas en las cosas positivas como nuestros próximos talleres este mes en las ciudades de El Alto, Sucre, Potosí y en octubre, Santa Cruz.



¿Qué opina respecto a que se pinten paredes hasta de las escuelas para denigrar su iniciativa?

Me parece incorrecto. Hay muchos medios para manifestarse pero sin dañar los bienes públicos y tampoco privados.



¿Cree válido que se la relacione con "Barbie", se la llame "bocona" y se insinúe que usa "silicona"?

Me parece una frivolidad que se juzgue una persona solo por su apariencia física, que no te hace más o menos persona, me causó gracia lo de Barbie, y, ciertamente, tengo grasita real, no silicona. Sé que no soy perfecta pero he aprendido a amarme.



María Galindo pide un debate. ¿Usted accede?

Hace 10 años ya debatí con ella y solo recibí insultos y agresiones. No lo haré ahora, pues seguro recibiría lo mismo.



¿A cuántas personas llegó hasta ahora el proyecto y cuáles fueron los mejores resultados?

Son 8.330 niñas y 3.000 padres de familia que han sido capacitados en autoestima, derechos, toma de decisiones, plan de vida y prevención de violaciones y noviazgos violentos dándoles todas las herramientas para que puedan detectar a tiempo cuando algo puede terminar en violencia y así denunciar o alejarse a tiempo.



¿Qué la llevó a elegir el nombre del proyecto y por qué la identificación rosa?

Las frases con las que nace el proyecto son: "yo nací para ser feliz", "yo soy valiente", "yo soy inteligente", "yo soy hermosa", "yo consigo mis sueños", "yo soy mi primer amor". Frases que de pequeña me decía mi padre.



Elegí este nombre porque quería trabajar con las niñas antes de que tengan novio, porque en mi lógica el amor empieza por el amor propio; no puedo amar si no me amo primero, no puedo exigir me valoren si yo no me valoro, no puedo exigir me respeten si yo no lo hago.



El color no es rosa, es fucsia. Debía ser "calipso", pero no había disponibilidad de ese color de tela para el chaleco de las voluntarias y así decidimos quedarnos con el fucsia.