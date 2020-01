Facebook apoya hackathon que promueve el talento boliviano

¿Te imaginas a un centenar de geniecillos de la programación trabajando duranre 24 horas seguidas en el desarrollo de algún proyecto tecnológico? Te contamos que sucederá tal y como lo imaginas; el día, la hora y el lugar ya están señalados: 27 de julio, a las 16:00, en la ciudad de Santa Cruz. Y, seguramente te estás preguntando ¿qué tiene que ver Facebook con esto? Es ni más ni menos que el auspiciador.

Gustavo Ferrufino, director Tecnológico de Clubes de Ciencia , institución que organiza lo que se proyecta como el hackathon estudiantil más grande realizado en Bolivia, explica que el fin de esta actividad no es otro que promover el talento de jóvenes bolivianos, motivarlos a que exploten al máximo sus habilidades y que, de manera colaborativa, agrupados en equipos multidisciplinarios desarrollen aplicaciones que den soluciones a problemas concretos del país, ya sea en salud, educación u otros.

En la era de la innovación abierta este tipo de eventos son el germen para desarrollar ideas y traducirlas en realidad y desde 2003, cuando se realizaron por vez primera, no han hecho más que multiplicarse. Entre los de mayor envergadura se encuentra el Space Apps Challenge , que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) organiza en abril de cada año y este 2017 logró conectar de forma simultánea a 25.140 participantes de 68 países, quienes desarrollaron aplicaciones móviles, software, hardware y visualización de datos para mejorar la vida en la tierra y contribuir a nuevas misiones espaciales.

Gustavo Ferrufino, director de Tecnología de Clubes de Ciencia, socializa el HackBO con estudiantes de la Uagrm

Apoyo de Facebook

El hackathon, término que proviene de la unión de dos palabras: hack y marathon, programado para este 27 de julio y denominado HackBO , espera que los colegiales y universitarios de toda Bolivia se planteen retos para que las aplicaciones que desarrollen beneficien a la sociedad.

Gustavo, que estudió en el Tecnológico de Monterrey y ha sido contratado por Microsoft, es un convencido de que los jóvenes de nuestro país tienen grandes habilidades para crear productos innovadores capaces de competir en las grandes ligas del mundo, solo que falta que se los promueva y el HackBO responde a esta necesidad.

Recuerda que en un hackaton es que vio la luz la aplicación de Easy Taxy. Facebook, que enviará a unos de sus ingenieros para el evento en Santa Cruz, es campeón en realizar estas maratones, de una de ellas salió su botón de 'Like'.

“Facebook va a tener acceso a las hojas de vida de nuestros participantes. Es una gran oportunidad para mostrar el talento boliviano”. Además, dice que si con esta iniciativa se logra que los estudiantes puedan atravesar las fronteras, aprender de grandes empresas y luego volver al país para compartir sus conocimientos, será un gran logro y satisfacción.

¿Quieres participar?

Si eres estudiante de colegio o universidad, tienes entre 17 y 25 años ingresa ya mismo a hackbo.org y aplica. Si no, pasa la voz para que los apasionados por las nuevas tecnologías no se queden fuera. Si tus conocimientos en desarrollo y programación no son avanzados, no te preocupes, si aplicas y eres seleccionado, la organización se encargará de que en tu equipo haya alguien con nivel suficiente.

¡Toma nota!