La SIP le pide a la Cumbre de las Américas no quedarse callada

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pidió este viernes, en una carta pública, que la VII Cumbre de las Américas se pronuncie respecto a los casos de violación de derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa en los países del hemisferio, particularmente en el caso de Cuba, Ecuador y Venezuela.



La carta, denominada "Una oportunidad histórica", advierte que "no hay excusas para que nuestros gobernantes sean testigos silenciosos del sufrimiento de aquellos ciudadanos que no pueden expresarse libremente".



La carta añade: "Nadie puede quedar callado ni ser indiferente a las violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión que cometen, particular y sistemáticamente, los gobiernos de Raúl Castro, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Presos de conciencia, medios de comunicación cerrados, periodistas y ciudadanos amordazados, desenmascaran esas violaciones".



El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gustavo Mohme, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, ratificó este viernes el contenido de la carta y aseguró que la Cumbre de Panamá es una oportunidad para escuchar la voz de los gobernantes respecto a este delicado tema.



"Esta es una oportunidad histórica para, de una vez por todas, tomar decisiones y no permanecer impasibles ante esta situación" en esos países.



Los casos de Cuba, Ecuador y Venezuela



La SIP, dijo Mohme, "saluda la apertura de relaciones

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pero no queremos que quede fuera este asunto de la libertad de expresión y que solo se ciña al intercambio de espías, de centros de comerciales o a que la

pepsicola llegue a Cuba".



"Nosotros estamos haciendo una invocación al Gobierno cubano para

que permita el acceso a una misión de la SIP para colaborar con la

recuperación de los espacios de libertad. En Cuba tenemos tres

periodistas presos", recordó.



"En Venezuela -según Mohme-, por ejemplo, mucha de la información

que está circulando hoy (viernes) acá, en Panamá, no va a circular en Venezuela, va a ser administrada a cuenta gotas por el Gobierno" de Maduro.



"En Ecuador se ha creado la figura del linchamiento mediático,

que si un juez independiente la analizara, el primero que iría a la

cárcel es Correa por sus sabatinas, y en donde se acalla y somete a

la prensa independiente", denunció el presidente de la SIP.



Puede leer el contenido completo de la carta aquí:



