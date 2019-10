Un "aristócrata rojo" toma las finanzas griegas

El principal representante de Grecia en las negociaciones de Bruselas con los acreedores y hasta hoy viceministro de Exteriores, Euclidis Tsakalotos, "el aristócrata rojo" para sus compañeros de Syriza, sustituye a Yanis Varufakis al frente del ministerio de Finanzas.



Tsakalotos ha llevado las riendas de la negociación en Bruselas desde abril pasado cuando el primer ministro, Alexis Tsipras, retiró a Varufakis de la primera línea de fuego como consecuencia de las fuertes críticas que cosechó entre sus socios europeos.



Aunque Tsakalotos no se ha caracterizado por querer estar en el centro de la atención, a diferencia de Varufakis, su nombramiento podría gustar poco a muchos socios europeos, pues él mismo se considera un representante de la corriente más radical del partido gubernamental, el izquierdista Syriza.



Sin embargo, es precisamente este hecho el que podría facilitar que en caso de que se llegara a un acuerdo, Tsakalotos podría ser el más indicado para comunicar las inevitables concesiones a los diputados más radicales.



En Syriza, a cuyo comité central pertenece desde 2004, Tsakalotos fue siempre el hombre para las tareas difíciles que nadie quería hacer.



En el Gobierno de Tsipras esto se ha traducido en tener que asumir a partir de abril la responsabilidad del diálogo con los socios europeos, lo que tras la ruptura de las negociaciones el 25 de junio y el aplastante "no" a las propuestas de los acreedores internacionales plasmado en el referéndum de ayer, domingo, con seguridad no será una tarea fácil.



Perfil del nuevo ministro griego



El nuevo ministro de Finanzas mantiene buenas relaciones con el Gobernador del Banco de Grecia, Yanis Sturnaras, a quién conoce desde sus tiempos de estudios en el Reino Unido.



En el pasado, han colaborado en publicaciones científicas conjuntas, aunque no comparten las mismas ideas.



Nacido en 1960 en Holanda, Tsakalotos comparte con otros miembros del Gobierno izquierdista una biografía forjada en el extranjero.



Se crió en el Reino Unido, donde estudió Ciencias Políticas y Empresariales en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Sussex y durante cuatro año fue docente en la Universidad de Kent.

Tsakalotos tan solo llegó a Grecia en 1993, y al igual que Varufakis, es autor de una serie de libros.



El hasta ahora viceministro de Exteriores, responsable de las relaciones económicas internacionales, es miembro del comité central de Syriza desde 2004.



El "aristócrata rojo", como lo llaman algunos de su compañeros a Syriza, por ser hijo de una familia rica, fue objeto de viva polémica en 2013, cuando su declaración de patrimonio como diputado reveló que había invertido cantidades importantes de dinero en la compañía de gestión de inversiones Black Rock y a JP Morgan.



Tsakalotos explicó que se trataba de inversiones de su padre que había añadido su nombre como copropietario de estos bienes.



Además Tsakalotos, es propietario de dos viviendas, una en el barrio de lujo de Kifisiá, en el norte de Atenas y otra en el pueblo de origen de sus padres, en la comarca de Thesprotia, en el noroeste de Grecia.



El nuevo ministro de Finanzas griego está casado con Heather Denise Gibson, responsable desde hace varios años del departamento de investigaciones del Banco de Grecia, con la que tiene tres hijos.