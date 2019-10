Detienen a Pilar Guzmán, la 'tía' de Gabriela Zapata

Pilar Guzmán, "tía" de Gabriela Zapata, fue detenida en horas de la tarde en la zona se Sopocachi por orden de la comisión de fiscales que investiga a la expareja del presidente, Evo Morales. Se encuentra en el piso cuarto de la Fiscalía de La Paz, brindando sus declaraciones.



La mujer estuvo en la ciudad de El Alto en horas de la mañana, presentando a su familia ante medios de comunicación. Desmintió haber usado a un nieto suyo para hacerlo pasar como el hijo de la exnovia de Morales, dentro del proceso judicial por la existencia o no del menor.



La pariente de la exgerente de la empresa china CAMC, fue trasladada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz y luego llevada a dependencias del Ministerio Público, donde aún permanece.



Guzmán dijo en El Alto que es "increíble" cómo la declaración de "un periodista" puede "enlodar su trabajo", en referencia a Carlos Valverde y dijo que ella vio a Zapata embarazada primero, luego tuvo en sus manos al bebé cuando éste tenía dos años y después de eso perdió todo contacto con el menor.



Esta mañana Zapata volvió a declarar ante un medio de comunicación y ratificó que el hijo que tuvo con el primer mandatario vive. Aseguró que en dos oportunidades quedó embarazada durante su relación con Morales y que en primera instancia decidió no tener al menor.



La familia de Guzmán denuncia que la acción policial que determinó la detención de la "tía" es irregular, debido a que no existió una notificación para que declare dentro del proceso judicial que se sigue a Gabriela por la presunta comisión de varios delitos.



Los datos indican que se la acusa por la comisión de los presuntos delitos de tráfico y trata de personas, alteración o sustitución de estado civil, sustracción de menor, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.



Además existe orden de aprehensión contra dos de los abogados que tuvo Zapata, Eduardo León y William Sánchez, también dentro del proceso que se inició de oficio por la falsedad al presentar a otro menor como si fuera el hijo del mandatario.



