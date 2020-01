Los autores exponen sus diversas motivaciones

Los protagonistas de la segunda jornada en el IX Encuentro de Escritores Iberoamericanos, organizado por el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño de Cochabamba, fueron el boliviano Maximiliano Barrientos y la argentina Claudia Piñeiro, que ofrecieron las conferencias denominadas El primer sueño de la humanidad (lo que sé de la ficción) y Buscando una voz en el malentendido, respectivamente.



Bajo la consigna de escuchar a seis voces literarias (César Aira, Claudia Piñeiro, Antonio Orejudo, Magela Baudoin, Maximiliano Barrientos y Rodrigo Hasbún), el encuentro invitó a los autores a exponer sus ideas, mecanismos y motivaciones para la escritura y la lectura, a través de la experiencia y visión propia.



Barrientos comparó la escritura con la pólvora, que, cuando está mojada, el autor habla de más y comete indiscreciones, mientras que al secarse trabaja en una mecánica propia del cuerpo y de lo que también está fuera de él. Asimismo, se refirió a algunos aspectos que le llaman la atención al momento de acercarse a una obra o autor en particular. “Me cuesta digerir narrativas que son demasiados conscientes de sí. En la medida en que esto ocurre, el pacto de lectura se rompe, el libro me expulsa. Algo parecido me sucede con la ironía; me gusta la ironía en una reunión de amigos, en una película dominguera pero en la literatura me resulta intolerable”, expresó Barrientos.



Claudio Piñeiro, por su parte, dijo que el motor de su escritura es el silencio, el cual empieza con una imagen que la lleva a todas partes, mientras los personajes empiezan a interactuar y rebelarse. “Esa primera imagen, lo que algunos llaman la idea disparadora, es la categoría de los sueños. Cuando empiezo a escribir en el teclado de mi computadora es porque creo que la imagen disparadora está en mi cabeza y puede ser el primer capítulo de la novela, o ni siquiera ser parte de ella”, indicó la argentina.



El IX Encuentro de Escritores Iberoamericanos tendrá su tercera jornada este viernes con las conferencias de César Aira y Magela Baudoin, para finalizar el sábado en la mañana con una charla entre los seis autores y estudiantes de tres universidades de Cochabamba.