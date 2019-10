Líderes no participarán en debates sin mujeres

Treinta líderes de opinión bolivianos que ejercen de periodistas, artistas, investigadores y políticos se comprometieron a no participar en ningún debate o foro de discusión en el que no participen mujeres en un gesto para "dejar atrás la discriminación de las mujeres en los espacios públicos".



Este compromiso fue manifestado en una carta difundida hoy por los firmantes y publicada también el fin de semana en algunos diarios, donde cuestionan que en los paneles siga resultando "extraño compartir protagonismo con mujeres".



"Esto no se debe, desde luego, a que no existan ciudadanas bolivianas tanto o más capaces que nosotros para ocupar esos lugares, mostrar su conocimiento y compartir sus experiencias. No, esto se explica por la vigencia de la discriminación por motivos de género en nuestro país", denuncia la carta.



Por este motivo, los líderes de opinión dejaron manifiesta su decisión de no participar en aquellos espacios "donde se excluya la participación de las mujeres.



Entre los firmantes están los diputados oficialistas Manuel Canelas y Javier Zavaleta y el opositor Wilson Santamaría; los periodistas Fernando Molina, Premio Rey de España en 2012, y Raúl Peñaranda, ganador en 2015 del Premio Maria Moors Cabot; además del vocal del Tribunal Supremo Electoral y politólogo José Luis Exeni.