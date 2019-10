"Médicos de Angelina la asesoraron muy bien"

Era necesario extirpar los ovarios. Totalmente. Ella iba a tener cáncer de ovario. Si a una chica de 20 años le detecto los genes positivos, le digo que a los 25 años tiene que sacarse los ovarios.



A los 26, 27 o 30 ya puede tener un cáncer de ovario. Por suerte no es muy frecuente en Santa Cruz, porque es muy grave. Corresponde al 10% de los casos.



En Bolivia no se detectan esos genes. Se necesitan laboratorios de países vecinos. Se detectan en la saliva.



Fue correcta la decisión de la actriz. Estuvo muy bien asesorada por sus médicos. En Santa Cruz he detectado estos casos y he realizado mastectomías profilácticas en casos que no son genéticos, pero tienen una variedad de cáncer llamada lobulillar, que tiene tendencia a afectar a la otra mama. Se detectan con resonancia magnética, que ya se hace en nuestro medio