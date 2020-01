Lorena Meritano vence al cáncer y reaparece en biquini

El cáncer de mama no venció a la actriz mexicana Lorena Meritano, que desde 2014 enfrentó una dura batalla contra esta enfermedad. Al parecer su lucha no ha sido en vano, ya que reapareció con un alentador mensaje en sus redes sociales donde deja ver que lo peor ya pasó y que está lista para volver a las pantallas.

“Uno puede ser feliz en la casa sin maquillaje, sin photoshop, en paz, bailando. A veces no hay dinero para playa, a veces no se puede, no está en las posibilidades de las personas ir de vacaciones, hacerse fotos divinas en playas, en mares, vestidos de blanco, presumiendo lujosas casas en lugares exquisitos”, dijo la actriz mediante un video, donde aparece en biquini dejando ver que su figura está tan bien como su salud.

“Ser feliz y agradecido siempre. La humildad te hace grande. La sencillez te hace humano. Agradecer a Dios por lo que tenemos y no pensar en lo que otros tienen y nos falta, nos hace felices y se puede vivir y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Tener salud, un hogar y afecto. Eso no se paga con dinero es invaluable, como estar en paz y vivir sin poses. Se puede ser feliz con mucho o con poco. Lo valioso no se paga con dinero. Ser auténticos es ser libres. Pura vida. Los amo.” complementó la estrella de la telenovela Pasión de Gavilanes .