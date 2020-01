Ultranacionalismo y Dakar

Aclaro, antes que nada, que sigo el rally Dakar desde que se corría en África, desde el famoso París-Dakar y que, igual que a la gran cantidad de bolivianos a los que les gustan los motores, me gusta que pase por Bolivia. Me emocionan los ingresos a territorio nacional de ‘los nuestros’ (el de Nosiglia probablemente sea el más celebrado de por vida) y lo mío con ‘los fierros’ no es un asunto de ayer ni de poder, es pura pasión, esa pasión que comenzó con el ‘turco Willy’, por Crespo, ‘Paita’, Hubner, Burgoa, Juan Rodríguez Vera; por Reny Laguna, ‘Pipío’, ‘Chino’ y ‘Chichi’, Armin, el ‘Chato’ Rocha, Juan Morales y Armando, Érick; por ‘Chilín’, mi eterno piloto, a quien acompañé durante tantos años y, claro, ‘Happy’, Bulacia, ‘Tato’, mi primo Luis Barbery. En fin, nombres sobran, calidad también, pero déjenme decirles que mi pasión no pasa solo por las cuatro ruedas, las de dos ruedas de Aracena, los hermanos Santa Cruz, el ‘Loco Flores’, Miguel Miranda en su Jawa; Nosiglia, ‘Chavo’ y ‘Diky’ también me llevaron a verlos a muchos lugares; es decir, yo sí puedo hablar de fierros, motores y a las pruebas que anteceden me remito para asegurar que no soy un recién llegado a esto…

Por otro lado, y al mismo tiempo, quiero decir que fui y sigo siendo testigo muy solidario con todos los ciudadanos que, en diferentes lugares del país, sufren por la falta de agua en sus casas. Lo he dicho desde el comienzo del problema y, consecuentemente, no veo qué puede tener de malo reclamar, usar el escenario que se les presenta, las pantallas de los periodistas extranjeros, para que al Gobierno al menos le dé vergüenza, ya que gran preocupación no ha demostrado nunca. De otra manera, no se hubieran pasado las responsabilidades entre unos y otros; no hubiera habido tanta excusa, tanto “no sabía”, “no me avisaron”. Consecuentemente, justifico absolutamente todo lo que sirva para que los ciudadanos manifiesten su reclamo, su queja, su rabia, por supuesto, sin interferir la carrera; hay maneras de hacerlo y hay que hacerlo, sería muy tonto desaprovechar el escenario para que el mundo se entere de lo que pasa en La Paz, principalmente, de manera que todo escenario sirve para la protesta pacífica.



Pero otra vez sale el Gobierno con eso de la ‘mentira’ (como si no le hubiera ido lo ‘suficientemente mal’ con el sambenito y su documental); el tema es que en el poder creen que hay que rendir pleitesía a la utilización política del rally, como si aquello diera agua, medicina y hasta honestidad a los gobernantes; no, solo deja emoción.



En fin, nos queda el hermoso paso de los corredores y la sensación de que “el que se cree el dueño” del rally es ‘medio yeta’