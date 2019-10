Fuego cruzado entre los candidatos de la Uagrm

Propuestas y críticas mutuas. Eso es lo que ha dejado la primera ronda del debate organizado por EL DEBER y que en estos momentos se transmite al vivo.



“Hemos logrado acreditar más carreras que en toda la historia de la Uagrm”, aseguró Saúl Rosas, candidato a rector de Unidos. “Primera vez que se ejecuta el 92% del presupuesto”.



“Hemos formado 6.019 profesionales posgraduados”, agregó.



Seguidamente, Alfredo Jaldín, de Somos U, pasó al ataque. “No cuentan los edificios de más Bs 100 millones que se están gastando para construir parqueos”, cuestionó a Rosas.



“Tengo un informe que dice que la universidad no tiene recursos nuevos para destinar en inversión para este año y para 2017”, añadió.



Gustavo Coimbra, del Frente Universitario de Renovación Académica (FURA), lo secundó. Y a aludió a los dos exrectores. “Lo principal son los recursos humanos, no es el cemento, no es el hormigón”, sostuvo.



*Así arrancó el debate. Los candidatos hablaron de sus propuestas,



“En la universidad existen 300 docentes de carga horaria cero (dan cátedra sin ítem ni remuneración)”, denunció además.



A la crítica se sumó Sergio Justiniano, de Transparencia Universitaria (TU), que aseveró: “Yo creo que no estamos por debajo, yo creo que estamos en el subsuelo (académicamente)”.



“Proponemos reformar el estatuto de cara al siglo XXI”, acotó.



Por su parte, Waldo López, de Primero La Gabriel, también lanzó cuestionamientos para sus contrincantes. “Lo primero que debemos buscar es una alta cultura académica y bajar el alto grado de politización”.



“Vamos a construir una gran biblioteca, no un garaje”, señaló.



Como ya se anunció, el candidato Miguel Cadima, que estaba invitado al debate, no asistió al encuentro.



