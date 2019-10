Evo quiere ‘refundar’ el MAS e incluir a otros sectores

El presidente Evo Morales anunció la intención de “refundar” el Movimiento Al Socialismo (MAS) incorporando a organizaciones que no son parte de su proyecto. En ese sentido, dijo que buscan “desgastar” su gestión frente a pedidos de buscar su reelección. Por su parte, el vicepresidente Álvaro García detalló que de consolidarse una nueva intención de buscar la Presidencia la figura sería “repostulación” y no reelección.



“En algún momento debatiremos, he pensado en cómo refundar nuestro instrumento político con la participación de obreros, maestros, pero participación orgánica, lo dejo para debate, está bien analizar una refundación de nuestro instrumento político”, afirmó Morales en un acto en el trópico cochabambino.



Al respecto, el dirigente cocalero Leonardo Loza abrió la posibilidad de incorporar a sectores colegiados, como abogados, arquitectos o ingenieros. “Algunas de estas organizaciones apoyan el proceso de cambio, hay profesionales que también se suman y sería bueno que sean parte del MAS, pero de forma orgánica y bajo las reglas nuestras”, detalló.



Al inaugurar el congreso de las mujeres campesinas de Santa Cruz, García Linera pidió unidad, al revelar que la intención de la oposición y de los ‘vendepatrias’ es ver a las organizaciones sociales divididas, enfrentadas, peleadas unas con otras”.



"Hermanas, es el octavo congreso, ustedes saben que la fortaleza de este proceso de cambio, la fortaleza de Evo, son ustedes, son las organizaciones sociales y para que Evo siga firme y para que Evo siga adelante, ustedes tienen que ser igualmente fuertes; unidad, no puede haber división, cada vez que se dividen las organizaciones lloramos nosotros, porque eso es lo que quieren esos vendepatrias", dijo