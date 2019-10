El mítico Terminator retorna a las pantallas

Los años no han pasado para Arnold Schwarzenegger, que vuelve a encarnar a su personaje más carismático en "Terminator Génesis", el retorno de la mítica saga futurista.



El actor austríaco nacionalizado estadounidense, de 67 años, retoma con orgullo el papel que le dio fama internacional hace más de tres décadas, caracterizando a un Terminator canoso y con algún problema de movilidad.



"No me siento mayor, me siento joven y me mantengo en forma, pero es evidente que he envejecido y que Terminator también", explicó durante un encuentro con la prensa en Los Ángeles.



La quinta entrega de esta franquicia creada por James Cameron en 1984 con "Terminator" ofrece un nuevo capítulo en la guerra que libran los humanos y las máquinas controladas por el sistema de inteligencia artificial Skynet.



En plena nostalgia, los efectos especiales regalan a los fans el enfrentamiento entre el Terminator del pasado y el Terminator del futuro.

La cinta se estrena este miércoles en Estados Unidos, después de haber debutado en parte de Latinoamérica y el mundo el pasado fin de semana.



La saga a través del tiempo



"Terminator", "Terminator: El juicio final" (1991) y "Terminator: Rebelión de las máquinas" (2003) fueron un éxito de taquilla y consolidaron la saga.



La cuarta, "Terminator - La salvación" (2009), perdió fuelle. Es la única en la que Schwarzenegger no actuó, porque era gobernador de California (2003-2011). Los efectos especiales se encargaron sin embargo de hacerle aparecer para mantener el interés.



Paramount volvió a la carga y hace unos años presentó al actor un guión que estaba "muy bien escrito", "al mismo nivel" que los primeros, según palabras de Schwarzenegger.