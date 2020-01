Semana movida la que termina. Acaso el tema del incomprensible –económicamente hablando– incremento salarial sea el más controversial, sin dejar de lado, por supuesto, la evidente imposibilidad e incapacidad de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos para informar a Argentina de las posibilidades de cumplir sus compromisos con ese país, habida cuenta de que primero debe honrar los compromisos al mercado interno, a Brasil y también a Argentina, poniendo en riesgo la futura sociedad entre ambos países para la exportación conjunta de energía hacia Brasil. Y, finalmente, el informe de la CIDH, referente a las restricciones en medios y periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, configura un cuadro preocupante en el futuro cercano.Me quedo, como tema para este artículo, con el incremento salarial, porque nuestro inefable presidente (que no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras, generalmente por tener cualidades excelsas o por ser muy sutil o difuso) no tuvo mejor ocurrencia de hacer política con plata ajena, porque el Gobierno ha optado por que “las empresas que no generaron ganancias del sector público estarán exentas del incremento salarial” (los petroleros, entre ellos, no están conformes con la medida); explicó que los empresarios privados tienen que entender que todo se hace por Bolivia “para buscar cierta igualdad” (!), sin tomar en cuenta que Bs 150 al mes significan solo Bs 5 al día de incremento y que eso se pone difícil solo para los empleadores, por los volúmenes incrementales en función del número de trabajadores y los ‘extras’ que esto implica, de manera que la ‘cierta igualdad’ no pasa por lo salarial, sino por la vocación que tenga el Gobierno (administrador del Estado) para mejorar los niveles de la educación (calidad de educación, dando posibilidades a los estudiantes, en escuelas y colegios, además de la universidad e institutos de educación técnica, no simplemente construyendo edificios); mejorar la atención en salud preventiva y de tratamientos prolongados, equipando hospitales y mejorando la calidad de atención y los médicos, y generando posibilidades de acceso a la vivienda. Eso se logra dejando los gastos superfluos y, fundamentalmente, la corrupción, pero también dando incentivo a la empresa privada y a las mypes para que generen más fuentes de trabajo estable.‘Cierta igualdad’ se logra solo cuando el trabajador tiene acceso a posibilidades reales que mejoren su calidad de vida, no cuando puede ‘gastar’ Bs 5 más por día; eso es meter la mano en bolsillo ajeno, cosa a la que el Gobierno se ha acostumbrado y practica sin inmutarse.Qué cosa, “¡acompañen y entiendan!,” porque todo es por Bolivia, es una muy mala manera de entender la patria.