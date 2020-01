Lucio Vedia: “Hice mi capital comprando y vendiendo lotecitos”

Cuenta cómo hizo su patrimonio y por qué se alejó de la política.



Circuló un video en el que su esposa afirmaba que eso era un autorrobo, ¿qué dice al respecto?

Ella llega cinco minutos después del atraco, no vio cómo sucedieron las cosas. Si ella hubiese visto cómo fue el robo, las cosas hubieran sido más graves porque con seguridad ella se iba a lanzar para tratar de quitar la plata, pues es la encargada de obras junto con mi hijo.



Pero la versión de ella contradice la suya

Bueno, estaba nerviosa y pensó que se trataba de un show o de un atentado de gente que había aquí en el momento del atraco. Cuando llegó me preguntó: “Lucio ¿dónde está la plata?” y yo le respondí que me asaltaron y ahí se puso a llorar, y cuando ve a Reynaldo sangrando me dice: “Lucio, te pudieron haber matado”. Ella ya fue a declarar a la Fiscalía y dijo lo mismo, que pensó que era alguien de aquí, que hubo un secuestro y que fue mi entorno el que se llevó la plata.



¿Cómo avanza la investigación?

Gracias a Dios está avanzando bien, ya hay personas sospechosas y, según las imágenes de las cámaras, los sospechosos vienen desde la avenida Omar Chávez y eso me hace pensar que son de por aquí, que los delincuentes me han estando monitoreando o que alguien ha estado soplando mis movimientos.



¿A cuánto asciende el patrimonio de la empresa?

Es una empresa familiar, somos cuatro socios: un primo, mis dos hermanos y yo. Cuando empezó la empresa se inició con un patrimonio de unos 80.000 dólares. Lo que hacemos son construcciones de obras civiles, no tenemos edificios de 10 pisos ni puentes, pero nuestro objetivo es crecer como empresa familiar.



La empresa funciona desde hace dos años y hasta ahora no tenemos máquinas grandes, pero sí tenemos mezcladoras, carretillas en cantidad, tres camionetas Hilux y un camioncito de medio uso que son utilizados para llevar el material y trasladar a la gente de un lado a otro.



¿Cuánto fue su aporte para la empresa?

Yo tengo el 60% de la empresa, Juan Vedia Villalba tiene el 15%, Germán Vedia tiene el 15% y René Vedia García tiene el 10% de las acciones.



¿Cómo quedó la empresa después del robo?

Estamos con deudas, aunque ya hemos cubierto el pago a los trabajadores. Nos prestamos plata de los hermanos y ahora, gracias a Dios, los trabajadores están trabajando, pero tenemos deudas que cubrir como el pago del cemento, a los proveedores, los materiales, de una camioneta que sacamos a crédito y un vehículo.



¿Cuántos contratos tiene y qué tipo de obras hace?

En este momento hay tres contratos y lo que hacemos es encerramientos de áreas grandes con mallas aerosoldadas. Todos los proyectos que agarramos son con respaldo y planillas enumeradas.



¿Son obras públicas?

Ese punto quiero aclarar, no estamos con obras públicas del Gobierno ni municipales. Todos los contratos que tenemos son obras para mis amigos, que van desde un tanque de agua o encerramientos de 15.000 metros.



Pese al robo que hemos sufrido, que nos dejó muy endeudados, seguiremos trabajando porque buscamos hacer viviendas sociales, pero no con fondos públicos ni municipales, sino con nuestros recursos, comprar un terreno y construir casas a bajo costo y luego venderlas.



Algunos dicen que la política da plata. Ud. tiene empresa, ¿cómo hizo su capital?

Yo siempre agarraba lotecitos y los vendía, tengo todos los respaldos porque desde que estaba en la universidad estudiando Ciencias Políticas yo ya trabajaba.



A mis 22 años ya tenía mi casita porque compraba lotes baratitos, los embardaba y los vendía más caro y así hice mi capital. Además, mi padre dejó herencia en Yacapaní porque mi padre fue un colonizador que nos enseñó a sembrar yuca, soya y arroz cuando no había mecanización, y mi esposa es comerciante en la Feria Barrio Lindo, vende zapatos.



¿Está involucrado en casos de loteamientos?, ?tiene procesos judiciales?

Como político que soy, podría haber cuestionamientos, pero habría que demostrarlo con pruebas, creo que hubo denuncias pero nunca se comprobó.



Es guerra interna de la oposición, que me quiso involucrar en esas cosas pero nunca se llegó a demostrar nada. Hay un proceso que tengo y que está en la etapa conclusiva, pero nada más, creo que es el proceso que me inició Nardy Suxo por uso indebido, ya que me encontraron supuestamente con vehículo de Dircabi.



¿Lo marginaron en el MAS?

No marginado, pero sí cansado, porque uno trabaja para la gente ayudando con plata de mi sueldo hasta para pagar una factura, pero al final la gente eso no reconoce y esa fue la razón para abrir esta empresita y hacerla crecer. No me alejaré de la política, creo en el proceso de cambio y seguiré apoyando como empresario, porque arriesgamos nuestra vida por este proceso