Gremiales piden acuerdo por la ley de mercados

A partir de este miércoles entra en vigencia la Ley Municipal de Reordenamiento de Mercados por lo que un sector gremial se ha unido para pedirle al Ejecutivo instalar una mesa de diálogo para acordar la reglamentación de la misma.



Rodolfo Ochoa, representante de la Federación de Gremiales Independientes de Santa Cruz, señaló que son seis las organizaciones de ese sector que piden debatir el reglamento de la normativa.



Aclaró que no es que no estén de acuerdo con la ley 136/2015, sino que demandan acordar puntos como: la utilización de espacios públicos para comerciar y la asignación de mercados municipales.



Las cuatro federaciones y dos asociaciones han firmado una carta y se la han enviado al alcalde Percy Fernández para que se convoque a una reunión.



Este sector gremial aclaró que exigirán que aquellos comerciantes que han hecho de las vías públicas sus puestos de venta por más de cinco años, no saldrán de allí hasta que la Alcaldía los instale en un mercado.