Colombia dice que no recibe colaboración de Bolivia

El director de Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, dijo ayer que su país no recibe colaboración para investigar el caso LaMia de algunas autoridades bolivianas.

"Hemos contado con la colaboración de gran parte de las autoridades, Bolivia no cuenta con un sistema ensamblado como el nuestro, un sistema único, está en varias dependencias, de unas hemos recibido colaboración y de otras no", expresó Bocanegra durante la entrega del informe preliminar sobre el accidente del avión de LaMia.



Consultado sobre la declaración que hizo el viernes pasado, en referencia a que Colombia, y no Bolivia, está a cargo de la investigación, expresó: "Lo que quisimos decir es que pueden haber muchas investigaciones, piden hacer acciones legales Brasil, Paraguay también, Venezuela también, pero la investigación como suceso aéreo está exclusivamente a cargo del país donde sucede el impacto y ese es Colombia".



En medio de la presentación del in forme preliminar, Bocanegra anunció que la siguiente entrega será en marzo