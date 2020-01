...CARA A CARA

_ Johnny Fernández ha comenzado a acaparar últimamente las cámaras, tras su vuelta al Concejo en un rol que no es el de opositor, sino más bien de aliado del oficialismo municipal. Ayer apareció como “el concejal de las soluciones” al atribuirse la desactivación de un bloqueo vecinal en Normandía. El líder ucesista es un político hábil, experimentado y calculador. Su retorno a la función pública tiene una intención. Busca mejorar su perfil para, probablemente, insistir con una nueva candidatura municipal. Él mismo declaró que no descarta otra postulación a la Alcaldía en 2019. Conociendo el temperamento de Johnny, casi no hay dudas de que lo volverá a intentar. Por ahora su retorno a un curul le ha puesto algo de sal y pimienta al ambiente del Concejo. Queda saber si sus aliados o adversarios lo dejarán crecer políticamente en los más de dos años que quedan aún para los comicios, ya que, si crece, será un hueso duro de roer para los propios planes del oficialismo.

_ Tigo y Cotas atribuyeron en las últimas horas a “actos vandálicos” el corte de sus servicios de internet. Viva también confirmó que sufrió un problema parecido. La denuncia de las telefónicas es muy grave y las autoridades deben esclarecerla o dar cuanto antes con los responsables. Se sospecha que hubo sabotaje, ya que les habrían afectado a machetazos sus equipamientos. El malestar de los usuarios fue grande y el daño a las compañías también. Si no hallan a los culpables crecerá la sensación de impunidad e inseguridad para las actividades de los privados.

_ Trump borró de un plumazo a la fiscal que intentó ponérsele al frente para evitar su política migratoria. Dicen que el poder se debe ejercer. Trump lo tiene y lo ejerce sin piedad.