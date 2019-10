Evo dice que las Fuerzas Armadas "son políticas"

El presidente, Evo Morales, afirmó hoy que las Fuerzas Armadas "son políticas, tienen ideología, son anticolonialistas y antiimperialistas".



Con esta afirmación, el mandatario contradijo el artículo 245 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prohíbe la actividad política de los militares.



"A los militares qué les dicen, apolíticos, pero yo les digo, nuestras las Fuerzas Armadas nacieron luchando contra esa dominación española, contra las tropas realistas de España (…) por tanto, son políticas, tienen ideología, son anticolonialistas y antiimperialistas nuestras Fuerzas Armadas", dijo Morales en la entrega de una unidad educativa en Camiri.



En contraposición a lo expresado por Morales, el artículo 245 de la Constitución establece que "la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política; individualmente, sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley".



En noviembre de 2010, el entonces comandante del Ejército, general Antonio Cueto, hizo la siguiente declaración: "Nos declaramos antiimperialistas, porque en Bolivia no debe existir ningún poder externo que se imponga, queremos y debemos actuar con soberanía y vivir con dignidad. También nos declaramos anticapitalistas porque este sistema está destruyendo a la madre tierra".



Tras ese alineamiento con la política gubernamental, Morales ha celebrado en diferentes oportunidades la posición de las Fuerzas Armadas.



En la misma línea de las Fuerzas Armadas, el Presidente dijo que no pueden existir sindicatos independientes porque nacieron enfrentándose a los poderes imperiales.



"A los campesinos nos decían ustedes no pueden hacer política, la política para el indígena campesino es un delito; a los obreros qué les decían, independencia sindical, siguen diciendo algunos dirigentes, independencia sindical, pluralismo ideológico", comentó Morales.



"Yo decía cómo en el sector obrero puede haber pluralismo ideológico, nosotros, desde el sector campesino rompemos, ya no hay independencia sindical", agregó.



El gobierno del presidente Morales tiene una alianza con los denominados movimientos sociales, los que apuntalan su proyecto para postular a una nueva reelección. Entre esas organizaciones se encuentra la Central Obrera Boliviana (COB), que ha recibido duras críticas hasta de sus propios afiliados por unirse al Gobierno y romper con la independencia sindical que ha caracterizado a la institución obrera a lo largo de la historia.