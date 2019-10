Maradona: "Fidel está más vivo que nosotros"

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, que durante su estancia en La Habana en enero pasado recibió una carta de Fidel Castro felicitándole por su programa televisivo "De Zurda", afirmó hoy en Caracas que el líder cubano "está más vivo" de lo que piensan.



"¿Que Fidel había muerto?, está más vivo que nosotros", dijo Maradona desde el teatro Teresa Careño en Caracas durante la transmisión de su programa que se emite en Telesur, acompañado del reconocido periodista uruguayo Víctor Hugo Morales.



El canal latinoamericano Telesur, con sede en Venezuela, desveló el pasado 12 de enero que el ex presidente cubano, de 88 años y retirado del poder desde 2006, envió una carta a Maradona, "desmintiendo así los rumores de su supuesto fallecimiento", según señaló este medio en su página web.



"Él no se apuró a decir "estoy vivo", esperó que yo estuviera almorzando con mi mujer y me envió una carta diciendo: "Nene, decí que estoy vivo", comentó.



Para Maradona, Castro es "el más grande".



En su programación, en su web y en la red social Twitter, Telesur divulgó fotos donde se ve a Maradona con la carta en la mano, que lleva la firma de Fidel Castro y que está fechada el pasado 11 de enero.



También medios digitales cubanos como la web oficial "Cubadebate" se hicieron eco de esa noticia.



A mediados de enero se intensificaron los rumores sobre el estado de salud de Fidel Castro, cuya última aparición en público había sido el 8 de enero de 2014 cuando asistió a la inauguración de una galería artística en un barrio de La Habana.



El ex presidente cubano se pronunció a finales de enero por primera vez sobre el restablecimiento de relaciones entre la isla y Estados Unidos anunciado en diciembre pasado para afirmar que desconfía de Washington, aunque no rechaza la negociación para el deshielo con su histórico enemigo.



Posteriormente, la prensa cubana publicó el 3 de febrero las primeras fotografías de Fidel Castro desde el pasado mes de agosto, junto con un artículo de un líder estudiantil en el que narró detalles de su reunión con el exgobernante.