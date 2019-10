Percy insulta y se enoja al ser interrumpido por el sonido de un celular

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, protagonizó un nuevo incidente en público al insultar a una persona cuyo celular empezó a sonar cuando recibía notificaciones de mensajería.



El hecho sucedió este viernes durante la promulgación de las leyes municipales relacionadas con la llegada del papa Francisco.



Percy Fernández se encontraba leyendo una de las leyes municipales cuando el silbido del celular lo interrumpió, desatando su enojo.



"Acertado dueño de ese celular, usted es un bruto, ¿cómo va a estar con esos silbos en esta reunión?, hombre, está bien ser estúpido pero no tanto", dijo Fernández y pidió que todo aquel que tenga encendido su teléfono móvil salga de la sesión.



El alcalde además realizó varias correcciones públicas a las leyes que acababa de firmar, se fijó en la puntuación, en la redacción y observó el contenido de las normas. "Me quejo, pero no importa", dijo, sin embargo.



"Aseguro a los presentes que sé leer, pero este titubeo es debido a la mala escritura de los documentos que se presentan acá. Así es difícil hacer las cosas bien, cuesta mucho y pido disculpas", agregó.



Prohibirán el celular en el Concejo



Tras el reclamo del alcalde, la presidenta del ente Municipal, Angélica Sosa, anunció que una ley prohibirá el uso de celulares en actos públicos y privados del órgano legislativo del Municipio, justificando el enojo de Fernández.



"Yo voy a decretar una ley de que cuando estemos sesionando, cuando estemos hablando con los vecinos, no se use celular, porque cuando estamos escuchando están concejales usando el teléfono, entonces qué atención se está prestando a aquel vecino que viene a una audiencia pública", dijo Sosa.



,