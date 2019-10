Rihanna sorprende con su nuevo disco, "ANTI"

Rihanna publicó hoy por sorpresa su nuevo disco, "ANTI", que supone el octavo álbum de su carrera y su primer trabajo discográfico desde "Unapologetic" (2012).



Disponible en línea



"ANTI", que cuenta con trece temas, está disponible para su escucha en línea y descarga en la plataforma digital Tidal durante una semana en exclusiva, mientras que una versión "deluxe" del disco saldrá a la venta el viernes 29 de enero, informó el medio especializado Rolling Stone.



La publicación sorpresa del álbum se vio precedida hoy por el lanzamiento de su primer single, "Work".



Asimismo, la web oficial de la artista nacida en 1988 en Barbados publicó ocho vídeos cortos como contenido adicional de "ANTI".



Canciones como "Woo", "Kiss It Better", "Desperado", "Needed Me" o "Never Ending" forman parte, entre otras, del nuevo álbum de Rihanna.



Además, "ANTI" presenta las colaboraciones de SZA ("Consideration") y Drake ("Work") así como una versión de la canción del grupo australiano de rock y psicodelia Tame Impala ("Same Ol" Mistakes").



Gira ANTI World



El 26 de febrero, Rihanna comenzará en San Diego (Estados Unidos) su gira "ANTI World Tour", con la que recorrerá gran parte de la geografía estadounidense y países como Holanda, Reino Unido, Alemania, Italia o Francia hasta agosto de 2016.

