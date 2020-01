Yesenia Barrientos gana en Uruguay su cuarta corona de belleza

Trabajo cumplido. Eso dijo Yesenia Barrientos, la representante de la belleza boliviana que el fin de semana en Montevideo (Uruguay) ganó el certamen Miss Atlántico 2017.

Esta es la cuarta corona que Barrientos conquista en certámenes de belleza. Recordemos que en 2015 fue reina de la tradición 2015, en 2016 obtuvo el Srta. Santa Cruz y Miss Supranational Bolivia 2016 y ahora ostenta un título internacional. "Me llena de felicidad alcanzar esta meta y hacer que el nombre de Bolivia quede en alto", comentó la reina, que ya se encuentra en nuestro país.

Como en toda competencia, la miss tuvo un momento difícil durante el certamen. "El cansancio me hizo sentirme un poco mal o quizás el cambio de ambiente se me bajó la presión, pero el equipo del concurso me hizo revisar rápidamente con los médicos, gracias a Dios no pasó nada que no se pueda controlar", comentó la estudiante del noveno semestre de Administradora de empresas en la Udabol.

La beldad dijo que en momento está enfocada en terminar mi carrera y en empezar mi especialización en Recursos Humanos, aunque le encantaría continuar concursando en reinados de belleza.