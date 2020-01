Canelas a Evo: "Usted no decidirá si se va el 2020"

El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, dijo este martes al presidente Evo Morales que ya no es dueño de tomar la decisión de irse del Gobierno en 2020, tal como en pasados días el Jefe de Estado lo anunció.



Pues la autoridad departamental considera que esa determinación la tiene que asumir "el pueblo boliviano" y no el Presidente, sin embargo, en el referendo constitucional, los votantes ya expresaron su decisión de que Morales no vuelva a postularse en las próximas elecciones.



"Leí en la prensa que nuestro hermano Presidente decía ‘el 2020 voy a dejar la presidencia’, (pero) yo quiero decirle una cosa hermano Presidente, por la experiencia que tengo y por las veces que lo acompañé, en realidad Presidente usted ya no es dueño de esta decisión, esta decisión no la va tomar usted, acuérdese de mí, esta decisión la va tomar el pueblo boliviano", aseveró.



El pasado 2 de septiembre, el Jefe de Estado aseguró en un acto público realizado en Pando que ya no se encuentra en campaña y que ahora se prepara para irse del Gobierno en enero de 2020.



"Les dije varias veces, no estoy en campaña, ustedes me han dicho váyase, me voy a ir en enero de 2020, estamos preparados para eso, pero cada autoridad que pasa, deja siempre algo planificado", expresó Morales.



El 21 de febrero se realizó un referendo en el país porque el oficialismo impulsó esa consulta para tratar de modificar la Constitución Política del Estado a fin de que se posibilite una nueva reelección de Morales. Pero la mayoría de los bolivianos se opusieron a esa posibilidad aunque ahora los afines al Gobierno no se resignan y quieren que el Presidente siga en el Poder.