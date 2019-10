Evo se enoja por pugna en el MAS por candidaturas

El presidente Evo Morales expresó su molestia por las pugnas entre dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que buscan candidaturas para las elecciones departamentales y municipales del 29 de marzo de 2015.



“Los candidatos se pelean entre ellos, yo no puedo entender eso. Se bloquea caminos por candidaturas, ¿qué es eso? Quien quiere imponer candidaturas con bloqueo es gente infiltrada”, reprendió Morales en un acto de entrega de obras en el municipio de El Torno, que fue transmitido por Bolivia TV.



Morales sugirió revisar las listas de postulantes a alcaldes, concejales y asambleístas para solucionar las diferencias mediante el diálogo y no con bloqueo de caminos. El mandatario también criticó al movimiento campesino por intentar acaparar las candidaturas.



“Estoy viendo que el movimiento campesino quiere acaparar candidaturas a alcaldes, concejales, asambleístas. Todos los sectores sociales tienen que estar en la plancha para seguir ganando las elecciones. No solo un sector va acaparar candidaturas”, afirmó el máximo líder del MAS.



El presidente lamentó que los medios de comunicación hayan hecho grandes titulares con las pugnas internas dentro del MAS y cuestionó la actitud de algunos dirigentes que cortaron el tráfico en las carreteras del país exigiendo incluir a su gente en las listas de candidatos.



“Cuando se bloquean por candidaturas la prensa está feliz y contento: ‘los masistas se están peleando. Hay enfrentamiento, hay bloqueo’. Quienes bloquearon se equivocaron, hay que revisar listas y hacer una buena plancha. Eso no es con bloqueo de caminos”, dijo Morales.



Bloqueo de carreteras por candidaturas



La carretera Santa Cruz- El Torno estuvo bloqueada este viernes por un grupo de simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), que rechazó la reelección del alcalde Bernardo Cruz y apoyó la candidatura de Eusebio Amador a la Alcaldía torneña.