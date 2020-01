Claudia cambió, pero no su esencia

En 2009 ganó el concurso Miss Bolivia y en 2010 fue al Miss Universo. Esos hechos cambiaron la vida de la chuquisaqueña Claudia Arce Lamaitre. De ser una jovencita y estudiante en la apacible Sucre, pasó a ser una figura mediática. Muchos se fijaban en todo lo que hacía y no hacía.



Era una chica algo tímida, pero instruida y con buena oratoria, lo que le favoreció para abrirse campo en el mundo de la televisión.



Han pasado casi ocho años desde que ganó la corona nacional de belleza y Claudia reconoce que ha cambiado, aunque no en esencia. “Cambié aspectos de mi comportamiento, porque maduré como ser humano”, expresó la bella capitalina.



Sobre el título de Miss Bolivia, dijo que le abrió puertas que supo explotar, y que si el tiempo volviese atrás, sería otra vez miss.



Claudia se graduó de administradora de empresas y es conductora del programa Viva la mañana y del noticiario del mediodía de la red ATB, en La Paz.

“Estoy cómoda con lo que hago, pero si me llega una buena oportunidad para irme a otra ciudad, lo haría. No me cierro a los cambios”, expresó.



Extraña Sucre. Cree que además de su arquitectura colonial y su tranquilidad, es una ciudad agradable para vivir, aunque le gustaría que no sea tan conservadora.

Desde hace cuatro años enamora con Franz Molina y aún no tienen planes de boda.

Ese cambio del que Claudia habla también se evidencia en las fotos con las que renovó su ‘book’, en las que se la ve más madura y sensual que nunca