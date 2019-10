Gobierno confía en revertir los resultados en el cómputo oficial

El Gobierno no reconoció la derrota en el referendo constitucional y confía en que los resultados ofrecidos por distintas encuestadoras, que le dieron una victoria al "No", finalmente se reviertan en el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Estas actas, de ambas empresas que han llevado adelante, muestran que estamos ante un clarísimo empate electoral técnico", dijo García Linera en conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno.



Inicialmente se había anunciado que sería el presidente Evo Morales el que hablaría ante los medios de comunicación, pero finalmente fue el vicepresidente el que brindó la palabra del Gobierno sobre los resultados del referendo.



García Linera aseguró que los resultados de los conteos rápidos no toman en cuenta ni el voto en el exterior, donde aseguró que cuentan con un amplio margen de victoria, ni de los barrios alejados y rurales, en los que también consideran lograron una victoria, por lo que es posible que los resultados oficiales le den un triunfo al "Sí".



El mandatario además criticó a la oposición por haber iniciado una celebración anticipada sin contar con datos oficiales. "Considero que el festejo forzado que están haciendo algunos funcionarios públicos de algunas Alcaldías y Gobernaciones es innecesario, y no vaya a ser que su festejo forzado se convierta en llanto", afirmó.



García Linera remató que es posible que es "altamente probable" que los resultados publicados esta noche "se modifiquen de manera drástica" a medida que avance el recuento oficial.



Según datos no oficiales de conteo rápido, realizado por Equipos Mori para EL DEBER, el "No" se impuso con el 51% de los votos ante el "Sí", que obtuvo el 49%.