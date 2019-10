Evo: "Hay que prepararse para futuras acciones legales contra Chile"

En la primera entrevista televisiva en el programa No mentirás, por el canal de televisión PAT, el presidente Evo Morales indicó que la demanda marítima es solo una de las demandas que Bolivia podría presentarle a Chile y que hay que prepararse para nuevas demandas.



"Una cosa es nuestra demanda, para que Chile cumpla con sus compromisos, pero todavía no estamos tomando en cuenta cuánto daño nos hizo por quitarnos el mar. No solamente hablamos de los recursos naturales, que se adueñaron, solamente desde el comercio, inmenso. Es nuestra obligación prepararnos para las futuras acciones legales, aquí no termina, la lucha sigue, es una de las demandas”, señaló el primer mandatario.



Consultado por la conductora Jimena Antelo sobre la encuesta publicada por la revista Poder y Placer, respecto a que el 54,4 por ciento rechaza un posible canje de territorio con Chile, Morales respondió que comparte la opinión de ese porcentaje. “No hay por qué hablar de canje; en las dictaduras se hablaba de canje. Nos corresponde volver al Pacífico con soberanía, por derecho, por razón, por justicia y por historia. Volver al mar con soberanía es paz para el continente, es integración de esta región sudamericana", destacó.



Por último, recordó que la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya es por métodos pacíficos. "Nosotros democráticamente, pacíficamente, acudimos a La Haya porque es el único organismo creado por la humanidad para resolver las controversias entre estados vía diálogo, vía paz".