9 secretos de triunfadores para afrontar el año 2016

Con la llegada de un nuevo año, casi todos nos fijamos metas y objetivos. Si tienes pensado hacer crecer tu negocio, no dejes de leer estos consejos que dan algunos líderes empresariales y empieza a proyectarte hacia el futuro.



La BBC entrevistó a siete empresarios exitosos que de la nada lograron montar negocios que hoy generan millones de dólares. Conoce cuáles son los "tips" que ellos dan para quienes quieran arrancar el 2016:



1. Si estás empezando, es demasiado pronto como para darte el lujo de tomar vacaciones. Trabaja, que esa es una buena palabra.



2. Desvincúlate de las amistades que sean un caso perdido: las que son flojas, beben mucho o faltan a trabajar. Eso podrá reducir un poco tu círculo de amigos pero en los negocios ellos solo te van a perjudicar.



3. Debes armar tu negocio de la manera correcta y por las razones correctas. Si sólo lo haces por dinero, entonces tendrás un negocio de corto plazo.



4. Piensa digitalmente. Lo digital es una parte vital de los negocios hoy en día y eso va más allá de simplemente tener un buen sitio internet y estar en las redes sociales.



5. Diversifica, piensa en cómo tu negocio puede crecer.



6. Escucha, nunca dejes de escuchar a tus clientes. Ellos son la fuente más vital de información y sus comentarios son invaluables



7. Cuando estés dirigiendo tu negocio, concéntrate en lo que te hace diferente, no lo que sea genérico



8. Haz lo que más temas primero. Enfréntate a la tarea que menos te guste al comienzo del día. Eso requiere una disciplina increíble pero cuando hayas completado la tarea, no tendrás que malgastar energía preocupándote de lo que has estado evitando.



9. Continúa implementando nuevas estrategias. Muchas compañías se vuelven dependientes de un solo gran cliente o proyecto y de pronto, cuando eso ya no está, se ven en serios problemas.