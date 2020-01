Se inicia gestión con líos por cupos y fusión de colegios

Cecilia Cabrera durmió durante una semana fuera de la Unidad Educativa Buenas Nuevas, ubicada en el Plan Tres Mil, con la esperanza de encontrar un cupo en el prekínder para su pequeño hijo. Las autoridades educativas prohibieron las filas, pero ella, al ver que otros papás permanecían en la fila, tampoco se movió y consiguió la ficha número 107 que los papás repartieron.

Ayer consiguió anotar a su hijo en una lista, por lo que espera que se respete dicho registro, toda vez que allí enfrentan problemas.

Así como Cecilia, muchos padres de familia durmieron durante varios días fuera de los colegios que gozan de prestigio (la mayoría de convenio) a la espera de conseguir los limitados cupos.

Ayer, primer día de inscripción escolar en todo el país, hubo desesperación de los papás por matricular a sus hijos, incluso la Policía tuvo que intervenir para poner orden. Esto ocurrió en la unidad educativa República Federativa de Brasil, en La Paz. En otros colegios madres de familia lloraban de impotencia cuando se les dijo que ya no había vacancia.

En el kínder Óscar Alfaro hubo forcejeos entre padres de familia. Finalmente se procedió al sorteo para poner fin al problema.

El viceministro de Educación, Juan José Quiroz, hizo una evaluación del primer día de inscripción, manifestando que en todo el país se realizaron sorteos en 43 unidades educativas y en 74 hubo filas.

Según Quiroz, se atendieron 11 denuncias por cobros indebidos; seis por negativas de inscripción; tres por retención de libretas y por irregularidades en el proceso de inscripción. Además se reportó un caso de discriminación. “Estamos verificando las denuncias a través de los informes de los directores departamentales”, señaló.

En Santa Cruz

La falta de cupos especialmente en colegios de convenio, sumado al reordenamiento que encaran algunas escuelas (por baja estadística de alumnos), marcaron la jornada.

El director departamental del área, Salomón Morales, calificó de positivo el primer día y dijo que solo en tres establecimientos detectaron cobros irregulares. Indicó que en el departamento son 3.372 unidades educativas donde esperan matricular a unos 800.000 alumnos en todos los niveles.

En el colegio Santa Ana, de la avenida Virgen de Luján, hubo problemas por la fusión de colegios, informó Abigaíl Rosas, directora del Distrito Escolar 3.

En este distrito también se determinó que la unidad educativa Noel Kempff Mercado se fusione con la UE San Silvestre.

De la misma manera, la Dirección Distrital de Educación 1 determinó que el colegio Ambrosio Villarroel se fusione con el Arturo Medeiros, hecho que no es del agrado de los papás.

También se tendrán que fusionar las unidades educativas 9 de Abril, Clara Arena, El Carmen, El Progreso, Ernesto Moreno Irigoyen y San Juan.

Conflicto por posible cierre

En la Unidad Educativa Buenas Nuevas C, la Dirección Departamental de Educación determinó cambiar al director, Juan Pestaña. Esto molestó a los padres de familia, que están preocupados por un posible cierre del colegio, toda vez que se tendría que reubicar a más de 2.000 alumnos.

La DDE emitió un instructivo postergando las inscripciones en este colegio, pero los papás no hicieron caso y cerraron con candados el establecimiento. Además dijeron que no permitirán el cambio del director.

Morales explicó que el convenio con este colegio finalizó, por lo que el municipio les garantizó una infraestructura nueva. El concejal Johnny Fernández llegó al lugar para mediar en el conflicto.

José Luis Quispe, presidente de la junta escolar, aseguró que luchará para que el colegio de convenio se mantenga.

Una mirada al país



El ministro Roberto Aguilar dijo que cada vez son menos los establecimientos en los que se presentan problemas durante las inscripciones y ratificó que la resolución que reglamenta la gestión escolar, establece que no deben existir ni filas ni cobros. El ministro sostuvo que los directores departamentales deben aplicar sanciones en caso existan irregularidades. Se habilitó el número 800100050 para recabar denuncias de los padres de familia.



En Cochabamba, en algunos establecimientos se realizó el sorteo de plazas para estudiantes nuevos, entre el sábado y el domingo, pese a que ese proceso debía efectuarse recién esta semana, explicó el director departamental Lorenzo Cruz.

En el resto del país también destacaron la normalidad en el primer día de inscripciones escolares