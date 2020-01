Desvíos no frenan el caos en el norte

Los letreros que indican a los conductores del transporte pesado y liviano que deben desviar en ambos sentidos por las avenidas G-77 y Mutualista no logran descongestionar el tráfico vehicular en el tramo que comprende desde el kilómetro 7 hasta el 8.

Desde el ingreso al aeropuerto Viru Viru hasta el kilómetro 7 hay más de cuatro letreros que advierten del desvío por la avenida G-77, pero el inconveniente radica en que los letreros no tienen buena altura.

A eso se suman las quejas de los vecinos y de conductores debido al congestionamiento vehicular. “Para avanzar medio kilómetro tardé más de 15 minutos”, dijo en tono de protesta un conductor de minibús que hace servicio a Montero, mientras esperaba que de a poco se descongestione el tráfico en la ruta que se saturó debido a los trabajos de movimiento de tierra y pavimentación que está realizando la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) en la deteriorada ruta.

La molestia del conductor es porque ayer, durante la mañana, entre los kilómetros 7 y 8 de la avenida Cristo Redentor, la ruta de ida al norte de la ciudad se saturó por el paso de los vehículos livianos y pesados.

Pero la molestia no es solo de los conductores, sino también del ciudadano que vive en los barrios aledaños. El vecino Sergio Arnez dijo que el desvío por la avenida G-77 es de ayuda para las personas que vienen del municipio Warnes hacia la zona este de la comuna cruceña, pero no así para la gran mayoría de vecinos porque incrementa el tiempo de viaje debido al trayecto que deben dar quienes se trasladan de la zona noreste hacia el noroeste y viceversa.

Arnez plantea que se habiliten vías alternativas para evitar que se congestione esa zona.

Al respecto, Boris Vargas, responsable de Tramos de la oficina regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), lamentó la dificultad que están pasando los vecinos y los transportistas, pero reiteró que no hay otra forma de culminar los trabajos de refacción en esa carretera principal.

“El problema central no es la dificultad que ocasionan los trabajos que estamos realizando, sino que han aprobado urbanizaciones por esa zona y no han abierto ni calles arenosas; todos tienen que salir a la carretera principal”, indicó Vargas y lamentó la falta de planificación urbana del Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra.



Vargas descartó el cierre de la ruta hasta terminar los trabajos en el lugar.

Durante la primera jornada de ayer, el tráfico vehicular no saturó la avenida G-77, pues se observaron muy pocos motorizados de alto tonelaje que circulaban por el lugar, a pesar del desvío que se hizo en la avenida Cristo Redentor.



Aprovechando el buen tiempo, en la G-77 se colocaban letreros y se realizaban trabajos de limpieza del camellón.

Había más de una veintena de trabajadores cortando la maleza, rellenando con tierra los huecos que se formaron y nivelando otros tramos.