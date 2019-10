Menos del 1% de personas con discapacidad tiene un trabajo estable

Jorge Flores, representante de las personas con discapacidad de La Paz, sostuvo este domingo que ninguna ley que los favorece se cumple a cabalidad y que la inserción laboral en el sector es de menos del 1%. Indicó que por esa razón continuarán con su demanda de un bono Bs 500 al mes y su marcha hacia la Sede de Gobierno.



"La ley solo ha sido una bandera, porque en salud no se cumple, en educación tampoco, en el tema laboral peor, nos discriminan, por eso las declaraciones de la ministra de Salud (Ariana Campero) de que en los nueve departamentos los compañeros con discapacidad están reinsertados es una burla, una mentira, no hay reinserción laboral, ni 1% existe con inserción laboral", manifestó el dirigente.



Flores subrayó que las personas con discapacidad que trabajan en algunos ministerios, y que son pocos, fue debido a que tuvieron que hacer campaña por el partido de gobierno para conseguir esas fuentes laborales. "No han entrado mediante las federaciones nacionales, han entrado porque han hecho propaganda por el MAS", apuntó.



En ese sentido indicó que el bono de 500 bolivianos que ellos exigen debe beneficiar a todas las personas con discapacidad, independientemente del grado de dificultad y clasificación de impedimento que tengan.