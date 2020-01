El extraordinario espíritu navideño

Mi abuela paterna organizaba unas navidades espectaculares, a tal punto que el mismísimo Papá Noel nos entregaba los regalos bajo una lluvia de fuegos artificiales mientras sudaba chorros bajo su traje invernal. La preparación de la fiesta no era cosa para tomarse a la ligera y comenzaba semanas, e incluso meses antes. La celebración no solo requería un arduo trabajo, sino también un elevado costo, por la comida, por los fuegos artificiales, por el pino de verdad de tres metros de altura, etc.

Ahora que mi abuela no está con nosotros, un primo ha tomado la posta encarando el trabajo de armar un presupuesto, cobrar cuotas, insistir para que asistamos, comprar los fuegos artificiales, ver la comida, recibir los regalos de todos los sobrinos, buscar un pariente que se disfrace de Papá Noel, conseguir una chata para llevar los regalos, etc. Ante tanto trabajo uno podría preguntarse: ¿qué gana y por qué asume el peso de organizar todo? Este mismo primo, siendo adolescentes, me dio una gran lección, una de las más importantes de mi vida, cuando en un evento carnavalero, supuestamente organizado por tres comparsas, la nuestra terminó organizándolo con él a la cabeza. Yo le comenté que no me parecía justo que nos cargáramos todo el trabajo nosotros para que ellos ganaran por igual y él me respondió que, a pesar de que las ganancias eran a medias, el liderazgo nuestro nos permitía organizar las cosas a nuestro gusto y asegurarnos que las cosas salieran bien.

He aquí una característica de estas personas extraordinarias que hacen más de lo necesario: logran que las cosas salgan bien, como debe ser. Esa actitud se refleja en su vida profesional y son, generalmente, exitosos en lo que hacen. Pero, además, estos líderes que se prestan para organizar una kermés por un amigo enfermo o acopian ropa de parientes y amigos para donarlas a un hogar de huérfanos, se ganan el respeto y admiración de sus semejantes y el agradecimiento de su prójimo. Afortunadamente tenemos mucha gente así y por eso existen Davosan, la Cruz Roja, los Rotary Club, miles de sacerdotes entregados a ayudar a los necesitados, hogares de niños a cargo de gente dedicada o médicos que trabajan gratis.

Volviendo a mi fiesta navideña, mi primo no solo gana el agradecimiento de sus parientes, sino la alegría de reunir a la familia, gana una noche de risas, de ver a sus hijos y sobrinos felices hablando con Papá Noel. El extraordinario espíritu navideño consiste en la alegría de dar y brindarse desinteresadamente, en la alegría que uno siente cuando hace felices a otros y hace de este mundo un mejor lugar para vivir