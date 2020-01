Polémica por otra casa de la esposa de Peña Nieto

El diario británico "The Guardian" ha revelado que Angélica Rivera, esposa del presidente de México Enrique Peña Nieto utiliza una residencia de lujo en Key Biscayne, Florida, Estados Unidos con valor de 2,5 millones de dólares. La Presidencia de México rechaza el contenido de una investigación del diario británico "The Guardian" sobre Angélica Rivera.



La noticia llega después del escándalo que vivió la presidencia de México en 2014, cuando una investigación periodística de Aristegui Noticias diera a conocer la existencia de una casa de 6 millones de dólares en una de las zonas más lujosas de la capital mexicana y que vinculaba al presidente, su esposa y una empresa contratista favorita del Gobierno.



El reportaje al que hace referencia "The Guardian" asegura que la "primera dama" de México "hace uso de una propiedad valorada en 2,5 millones de dólares en Key Biscayne, al sur de Miami Beach, con el permiso del Grupo Pierdant, que compite para administrar los puertos mexicanos". Además, el diario británico explica que la exactriz de televisión ocupa la propiedad desde 2009, mucho antes de que contrajera matrimonio con el actual presidente de México, con quien se casó en noviembre de 2010.



El rotativo londinense también indica que Grupo Pierdant busca contratos para desarrollar puertos marítimos, aunque no dice cuáles. La historiase concentra en un supuesto conflicto de intereses, y cita la investigación de la "Casa Blanca" realizada por el equipo de la periodista Carmen Aristegui.



En respuesta a la publicación de "The Guardian", la Presidencia de México ha mostrado su rechazo a la investigación."The Guardian faltó a la verdad con la publicación", afirmó el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.



"En su encabezado la nota afirma que "el hogar de la Primera Dama de México en Florida es propiedad de un contratista potencial del Gobierno". Es falso que el departamento referido sea el "hogar" de la señora Rivera en Florida. Ella misma hizo público que en 2005 adquirió una propiedad, distinta a la que refiere la nota, en el mismo edificio", afirmó el funcionario.



El vocero Sánchez lamentó que The Guardian "oriente a sus reporteros a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información" y aseguró que el señor Ricardo Pierdant no ha celebrado contratos con el Gobierno de la República y tampoco participa en ningún proceso en curso.



"La nota refiere que en dos ocasiones solicitaron comentarios en la oficina del Presidente. Cualquier periodista medianamente experimentado sabe que las solicitudes de información de los medios se atienden en mi oficina. Afirmo que nadie estableció contacto ni conmigo, ni con ninguno de mis colaboradores sobre este tema", respondió la Presidencia de México a nombre del mandatario.