Agro ve pérdidas de más de 600.000 toneladas

El aparato agropecuario de Santa Cruz, tercero en importancia en generación de divisas del país, después del gas y la minería, afronta una de las peores crisis de los últimos 20 años debido a la sequía que impactó en la disminución de 662.436 toneladas de trigo, girasol, maíz y sorgo de las 1.161.000 proyectadas en la campaña de invierno.

Incluyendo algodón, caña de azúcar, además de la ganadería, las pérdidas, según el agro, superan los $us 424,8 millones.



A decir del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, las perspectivas del sector agropecuario alertan oscuros nubarrones tomando en cuenta que de las 511.000 hectáreas sembradas de trigo, girasol, maíz y sorgo en la campaña agrícola de invierno -sin contar soya- se perdieron 103.220 hectáreas.

La crisis se profundiza aún más si se considera que dos de los cultivos afectados -maíz y sorgo- son estratégicos y transversales para la producción avícola, porcina y de bovinos doble propósito, carne y leche. Se habla de un déficit de al menos 500.000 toneladas de maíz hasta marzo del próximo año.



“La seguridad alimentaria regional y nacional está comprometida”, manifestó Roda, al recordar que 7 de cada 10 bolivianos se alimentan de lo que se produce en Santa Cruz.



El sector agropecuario reporta, en valor, perjuicios económicos que superan los $us 424,8 millones.



El escenario se les complica habida cuenta de que tienen una cartera en mora con la banca, casas proveedoras de insumos y maquinaria y las agroindustrias oleaginosas por más de $us 474 millones.

De ese total, $us 462 millones (97%) es la deuda con

los importadores y agroindustriales. El 3% ($us 12,1 millones) equivale a la banca.



Cabe recordar que el 2 de agosto el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 2858 que flexibiliza la reprogramación de deudas con la banca a los productores afectados por la sequía.

Los agricultores, principalmente medianos y pequeños, piden al Gobierno ampliar el alcance del decreto a importadores de insumos y maquinaria y agroindustrias oleaginosas, que son sus financiadores.

Ahora mismo, según el líder de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, muchos pequeños y medianos productores están con avisos de ejecución de remates de sus bienes, tales como tractores e infraestructura productiva.



Según la CAO, el sector ganadero cruceño registra pérdidas por más de $us 219 millones. La falta de lluvia en la Chiquitania y el Chaco ‘mató’ la pastura y ocasiona la pérdida de peso a los animales



Propuesta sectorial

Tanto la CAO como Anapo coindiciden en que el decreto 2858 es insuficiente y que para aliviar al agro se tiene que incluir a los proveedores de insumos y maquinaria y las agroindustrias en la reprogramación de deudas y crear un fondo de reactivación económica, a través del Banco Unión y Banco de Desarrollo Productivo, hasta 10 años plazo, con dos de gracia, y tasas de interés preferenciales.

Con datos sectoriales, estiman que el agro requiere al menos $us 1.200 millones para reprogramar las deudas y disponer de capital operativo para garantizar la siembra de la campaña agrícola de verano prevista para fines de noviembre y que, en superficie, ronda 1,5 millones de hectáreas.



Se buscó, sin éxito, tener una respuesta del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al planteamiento del sector agropecuario. No obstante, según el titular de esta cartera, César Cocarico, citado por la estatal ABI, el abastecimiento de alimentos en todo el país, a pesar de los daños en la producción por la sequía, está garantizado.



Cocarico aseguró que “Bolivia registró un 2% de crecimiento en el tema agropecuario en 2015 y que este año registra un 1% debido a la baja de producción por la sequía".



Beni declara emergencia

La Gobernación de Beni informó que firmó ayer la declaratoria de situación de emergencia departamental por sequía, incendios y plagas de roedores que afecata a esa región