Transportistas dan plazo al Gobierno para negociar

Juan Yujra, dirigente de la coordinadora departamental del transporte pesado Santa Cruz, anunció que si hasta el viernes 26 de febrero el Gobierno no los convoca a una reunión para tratar la modificación de la norma tributaria, estos volverán a movilizarse con el bloqueo de principales rutas del país.



El sector del transporte pesado cumplía un paro a escala nacional, pero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidió a los protestantes levantar la medida de presión con el compromiso de atender sus demandas después del referendo del 21 de febrero.



“Ya pasó el referendo y hasta ahora el Gobierno no nos ha convocado, vamos a esperar que nos llamen a una reunión hasta el viernes, ese día vamos a realizar en la ciudad de Cochabamba un ampliado nacional en donde vamos analizar las medidas de presión que adoptaremos para que el Gobierno atienda en serio nuestras demandas”, dijo Yujra.



Demandas del transporte pesado

Durante los primeros días de febrero, el transporte pesado realizó una serie de bloqueos en las fronteras y al interior de algunos departamentos exigiendo el pago de un impuesto único, la universalidad de las facturas, la abrogación de la Ley Financial 2013 que dispone la reducción del crédito fiscal por la compra de carburantes a un 70%, entre otros puntos.