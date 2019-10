Piden aclarar manejo de 64 millones en el deporte

La ministra de Transparencia institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, exigió descargos en el manejo de 64 millones de bolivianos en el antiguo Fondo de Inversión en el Deporte. Los dineros entregados entre 2004 a 2012.



"Lo lamentable es que, en el marco de la Ley del Deporte, 35 Federaciones no están siendo beneficiadas con recursos del Estado, con un perjuicio para los atletas y deportistas que ven frustradas sus aspiraciones para participar en competencias, mientras los responsables de sus entidades no realicen sus descargos", señaló.



Se espera que dirigentes y representes legales de Entidades Operativas del Sistema Deportivo, organizadas en Federaciones y Asociaciones Deportivas presenten la documentación sobre el destino de esos fondos.



La información de esa cartera de Estado indica que 50 millones de bolivianos fueron erogados en el período 2004-2009 y 14 millones de las gestiones 2009 al 2013, en el marco del fortalecimiento y la promoción del deporte.



Valdivia señaló que se solicitó al ministerio de Salud, que tenía bajo su

tuición al ex Fondo, proceder con las acciones legales y administrativas pertinentes a fin de esclarecer el destino de esos recursos, su recuperación o en su caso establecer las responsabilidades de las personas o dirigentes que recibieron los dineros.