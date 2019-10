Los candidatos a rector hablan de irregularidades en selección de docentes

Los panelistas han sido implacables con sus preguntas en la segunda ronda del debate. El analista político Gustavo Pedraza y la periodista Mónica Salvatierra consultaron sobre posibles casos de corrupción en los manejos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y, más específicamente, sobre algunas irregularidades a la hora de seleccionar catedráticos, de la necesidad de "padrinazgos" para ser docente.



Algunos de los cinco candidatos presentes en el debate de EL DEBER han admitido ciertas irregularidades. Por ejemplo, el ingeniero Gustavo Coimbra, candidato a rector de FURA, consultado por Pedraza ha dicho sobre el tema: "Sí, es cierto, algunas veces se tiene que tener "un padrino político" para poder dar una cátedra".



Sobre este tema, Sergio Justiniano, de Transparencia Universitaria (TU), también lo ha corroborado. "No es general, pero hay algunos pequeños feudos de mediocres que no quieren que entre el bueno de afuera".



La consulta surge a raíz del cuestionamiento que hizo en días pasados el investigador y exprefecto Carlos Hugo Molina.



Waldo López, de Primero La Gabriel, no ha querido enfrascarse en acusaciones sobre estos temas y ha preferido pasar a la propuesta. "Se debe transparentar el ingreso de docentes", planteó.



El candidato a la reelección por Unidos, Saúl Rosas, ha asegurado que, en general, la cátedra es abierta; que se lanza convocatoria públicas y que califica quien reúne los requisitos. Rosas sostiene que la "U" ha logrado llegar a estándares significativos de calidad académica y que no se debería manchar la imagen del alma mater cruceña por tratar de lograr objetivos de campaña electoral.



Alfredo Jaldín, de Somos U, coincide en que se debe abrir la cátedra para los mejores profesionales del país, que la cátedra no está abierta.



Salvatierra ha cuestionado a los candidatos por los resultados académicos de la universidad, pese a que maneja más Bs 1.100 millones y es la segunda con mayor presupuesto de las casas de estudios superiores del sistema público.



Pedraza acotó que él ha recibido denuncias de que existen grupos de docentes que cobran irregularmente montos expresados en miles de dólares para tener derecho a dar una cátedra. Se cuestionó también la cátedra de carga horaria 0 (sin ítem y sin paga).