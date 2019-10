Nuevo alcalde paceño pone en la mira a 80 funcionarios

El alcalde transitorio de La Paz, Omar Rocha, aseguró ayer que la estabilidad laboral no llegará a 88 funcionarios del área de comunicación del municipio, porque no está dispuesto a pagar una planilla de Bs 80 millones y denunció que el alcalde Luis Revilla y sus colaboradores le entregaron un despacho sin un solo papel; y se llevaron decenas de cajas con documentos importantes.



El candidato del Sol.bo, Luis Revilla, respondió que a Bs 80 millones no llega la planilla de toda la Alcaldía paceña y que todos los documentos están en el archivo central.



Rocha, en diálogo con EL DEBER, mencionó que en la Unidad de Comunicación “cuando estuvo Juan del Granado (como alcalde), tenía 17 funcionarios, hoy son 88: camarógrafos, editores. Es una planilla que debe constar hasta ocho millones de bolivianos al año, aparte de lo que se gasta en publicidad”, enfatizó.



Luego puntualizó que “obviamente van a haber ajustes ahí, no puedes mantener 88 personas. Hay un encargado de Facebook que gana Bs 8.000. No, no puede ser, es un exceso, no se puede manejar así la institución pública.



Revilla manifestó: “Primero, lo de la planilla no es cierto, ni a ese monto llega la planilla total. Él decidirá cómo organiza su nueva gestión. No tengo el detalle de cuántos funcionarios tenía la unidad, porque cada oficialía tenía su personal en esa area”.



El alcalde sustituto cuestionó que “los funcionarios tienen contratos firmados en diciembre, pero no sé si son legales. Son 5.700 contratos, ¡por Dios!, daremos estabilidad, pero veremos uno por uno y los firmaremos de nuevo”.



El representante de los trabajadores, Mauricio Maldonado, señaló que ese fue un compromiso y que hay una resolución del Concejo. “Se cuestiona un logro nuestro”, dijo.



El alcalde Rocha mostró a este medio su despacho, con cajones vacíos. “No ha dejado nada, no puedo trabajar así”. Luego indicó que recibió amenazas de muerte por impedir la salida de la Alcaldía de “13.000 trámites en 48 cajas. Sabemos que se llevaron al menos 20”, dijo.



Revilla replicó: “No hay ningún extravío de cajas, si busca un documento lo encontrará en el archivo. Saqué mis fotos, mis libros personales. Ningún documento. Si quiere que le envíe recuerdos míos, lo haré”, ironizó el exalcalde y ahora candidato