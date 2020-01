Gobierno confirma que este año no se pagará el segundo aguinaldo

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, informó la tarde de este martes que el segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" no será entregado este año toda vez que no se superó el 4,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, requisito señalado por el decreto que regula la entrega de este beneficio a los trabajadores.



"El reporte que nos dio el INE, como observan, es que el PIB a doce meses medido desde junio del año 2015 a junio de año 2016, alcanza al 4,43%, con este número no se alcanza, como conocen bien, el decreto supremo que establece este beneficio, condiciona el mismo a que este indicador supere el 4,5%, en este caso está ligeramente inferior con el 4,43%, lo que no da la viabilidad correspondiente a este beneficio", explicó Arce en conferencia de prensa.



El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció más temprano que el crecimiento de la economía había llegado al 4,43% entre julio de 2015 a junio de 2016, por lo que faltaron unas décimas para que se cumpla lo establecido por la norma.



Arce destacó que pese a que no se cancelará este beneficio económico, el país seguirá siendo el primero en crecimiento en América Latina por lo que los indicadores son positivos.



"Calumnia económica"



El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, lamentó que este año no se pague el beneficio. En una entrevista con la Red Uno, señaló que se trata de un "balde de agua fría" para el sector trabajador.



"Nosotros catalogamos este tema como una calumnia económica a los trabajadores, se llega a cumplir ese pedido que hacía el ministro Catacora", señaló Mitma.



Para el dirigente, esto demuestra que las autoridades "no son amigos de los trabajadores, al contrario son amigos de los empleadores", en referencia al reiterado pedido del sector empresarial de dejar sin efecto esta medida porque afecta su economía.



Hidrocarburos en cifras negativas



Según el reporte difundido hoy por el INE, diez actividades

económicas registraron cifras de crecimiento, pero el sector de los

hidrocarburos, que proporciona al Estado sus mayores recursos, y el

de la minería cerraron hasta junio con variaciones negativas.



La extracción de petróleo y gas tuvo una caída del 2,69 % y la

explotación de minerales, bajó en un 0,03 %.



En cambio, crecieron los sectores de la administración pública en

8,84 %, establecimientos financieros, 7,13 %; construcción, 6,01 %,

los servicios de electricidad, gas y agua, en 5,56 %; el transporte

y almacenamiento, en 5,49 %, y la industria manufacturera, en 4,91%.



Los que menos crecieron son otros servicios (hotelería,

restaurantes, servicios comunales, personales, domésticos), un 4,18

%; comercio, 4,11 %; comunicaciones, 4,05 %, y agropecuaria, en 3,16